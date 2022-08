Bohemians s Hradcem hrát nebudou, zápas odložen kvůli podmáčenému hřišti

Situace v pražských Vršovicích se zhoršila krátce po poledni, původně drobný déšť vydatně zesílil, z nebe padaly provazy vody.

Pár metrů od Ďolíčku se málem nedohrál souboj starších žáků v kategorii U14 mezi Bohemians - Hradcem Králové (3:2). Během druhého poločasu byl trávník stadionu Lokomotivy Vršovice tak podmáčený, že se sudí ptal trenérů obou týmů, jestli chtějí pokračovat. Zbývalo deset patnáct minut.

Dohrálo se, ale déšť v Praze neustával, proto přibližně před 15 hodinou sudí Zelinka rozhodl o odložení zápasu Fortuna ligy.

Sobotní program tak zchudl o další utkání, už dřív vedení Ligové fotbalové asociace (LFA) odložilo duel Plzně s Brnem. Plzeň má totiž mezi dvěma zápasy play off o postup do Champions League. Před ligovým duelem se pozdě vrátila z utkání v Ázerbájdžánu a neměla by 72 hodinový odpočinek.

Bohemians by do utkání 4. kola nastupovali z pozice lídra, po třech kolech mají sedm bodů, ale svůj jediný domácí zápas dosud nevyhráli, s Baníkem remizovali 3:3. Stoprocentně bodovali v Teplicích a v Jablonci.

Hradec Králové na úvod ligy porazil Slavii, ale naposledy podlehl Plzni. Jeho jediný venkovní zápas nové sezony skončil na Slovácku porážkou 0:1.