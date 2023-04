Něco mě to stát bude, ale pokladník jsem já, říkal s úsměvem rekordman Hübschman

V úvodu druhého poločasu pohotovou střelou z prvního doteku z 22 metrů poslal šikovně pravačkou míč k protější tyči do sítě a vyrovnal na konečných 1:1. Ve 41 letech a sedmi měsících je tak novým ligovým rekordmanem.

„Jsem rád, každého ocenění je potřeba si vážit, ale já si pořád radši víc vážím těch týmových než individuálních. Těší mě, že ten gól přinesl aspoň bod do tabulky. A samozřejmě mě to, že jsem nejstarším střelcem ligy, bude něco do kabiny stát, což pro mě zase není nic úplně dobrého,“ vyprávěl s úsměvem mnohonásobný český reprezentant a dlouholetý kapitán fotbalistů Jablonce Tomáš Hübschman.

Tušíte už, kolik vás bude titul nejstaršího střelce ligy stát?

Vzhledem k tomu, že pokladník jsem já, to snad zase nebude tak hrozné... Něco si určím, ale samozřejmě budu mít proti sobě silný parlament kluků.

Rekordní gól jste mohl oslavit už na začátku prvního poločasu, ale míč po vaší parádní ráně z voleje zpoza vápna skončil na břevně. Věřil jste, že by mohl zapadnout do sítě?

Já jsem hlavně nechtěl, aby z toho byl brejk, tak jsem se snažil trefit balon a bránu. Z těchto těžkých pozic se to povede jednou z deseti a devětkrát to letí na tribunu nebo tady dolů do Kauflandu a lidi pískají nebo se smějou. Teď mi to vyšlo, i když ne gólově, ale já na tyto situace koukám spíš tak, aby z nich nezískal míč soupeř.

Pak ten gól přece jen přišel, ale ani jste ho jakoby moc neslavil, jen jste zvedl ruce. Na co jste v tu chvíli myslel?

Měl jsem samozřejmě radost, ale šetřil jsem síly. Nebudu tady přece běhat nějaká kolečka, občas jsem rád, že to vydýchám, takže žádné velké oslavy. Navíc zase nejsem takový střelec, abych vymýšlel na každý zápas jinou oslavu, mně to stačí takhle.

Váš gól zajistil proti Slovácku bod, jste s ním spokojený?

První poločas nebyl od nás nic moc, Slovácko vedlo. Ve druhém poločase už jsme předvedli zlepšený výkon, byly tam nějaké brejkové možnosti a měli jsme ještě víc přidat, abychom ten zápas otočili. Naopak byly tři minuty do konce, Reinberk to trefil z trestného kopu, Hany (brankář Jablonce Hanuš) ale vyškrábl míč na břevno, dokázal ho pak i dostat z brány a tím nás výborně zachránil, protože by bylo těžké v závěru vyrovnávat. Není to prohra a po tom celkovém průběhu asi musíme bod brát.

Předtím jste čtyřikrát v řadě vyhráli, čím to, že se vám aktuálně tak daří a v tabulce jste se vyhoupli až na sedmé místo?

Jednoznačně disciplínou. Na podzim nás brzdila častá vyloučení a následné tresty, takže nebyla ustálená sestava, teď je. Také nám konečně začaly vycházet některé věci, které se nám předtím nedařily, a také jsme třeba dokázali zápasy v Brně a s Hradcem z nepříznivého stavu otočit. Tím narůstá sebevědomí a vytváříme si dost šancí.

Nyní jste ve 41 letech a sedmi měsících nejstarším střelcem v historii české ligy. Zvládnete tu hranici posunout třeba v září, kdy oslavíte 42. narozeniny?

To teď nemůžu říct, nejprve se budu snažit dohrát tuto sezonu a pak uvidíme. Je to furt stejné, bude mi končit smlouva a bude záležet, jestli mi bude sloužit zdraví, jestli mě budou chtít majitel a trenér... Pokud se to všechno splní, tak je to možné. Pokud ne, tak se rozejdeme a zůstane to takhle.