Na fotbal jsou potřeba dva. Veselý po remíze kritizoval hru Zlína i výkon sudího

Na domácích bylo vidět, že chtějí útočit, ale měli problém se vůbec dostat do šancí. Když už si nějakou vytvořili, nedokázali ji proměnit.

„Neviděli jsme moc pohledné utkání, do obou poločasů jsme podle mě vstoupili dobře a byli jsme aktivnější, ale aby se hrál fotbal, tak na to jsou potřeba dva týmy. Ale chápu, že Zlín vzhledem ke své situaci logicky přijel hlavně bránit a využívat protiútoků,“ povzdechl si po zápase Veselý.

S přibývajícím časem se navíc mnohem častěji nehrálo, než hrálo. „Bylo tam hodně ošetřování a těžko se chytá tempo, když se hraje minutu a dvě minuty se zdržuje. Měli jsme dřív vstřelit branku a vytvořit si více šancí, ale ten styl utkání nám nepomohl,“ doplnil.

Po utkání jste ihned šel mluvit s rozhodčím Daliborem Černým.

Slušně jsem mu řekl, že se nám pod ním vždy hrálo dobře, protože pouštěl hru, ale tentokrát pískal hodně úzkostlivě. Vše nicméně zapadlo do rámce toho utkání, hráči tomu taky příliš nepomohli. Jeho rozhodnutí mi přišla nekonzistentní, ale nemůžeme ho vinit z toho, že neproměníme samostatný únik na bránu.

Ze strany Zlína šlo o taktiku. Nechali jste si ji svým způsobem vnutit?

Je to tak. Podle mě se v každém poločase hrálo tak patnáct minut, protože tam byly samé prostoje, simulování a nedohrávání akcí. Možná kdyby to rozhodčí jednou nechal běžet, tak by se třeba ten ležící hráč zvednul. Ale my jsme to vůbec neměli dopustit, chtěli jsme více držet balon, obehrávat vápno a soupeře si připravit. Jenže my jsme hodně ztráceli míče a sudí pískal každý malý faul, takže se nám hrálo těžko.

V tabulce jste na osmém místě. Jaké jsou teď ambice Bohemians?

Vnímáme, že výkonnostně patříme do středové skupiny. Asi bychom měli přestat snít o nejlepší šestce, protože naše výkony nejsou konzistentní a to postavení v tabulce odpovídá. Za určitých okolností bychom se mohli dostat výše, ale v tuhle chvíli by to nebylo oprávněné. Liga je nicméně vyrovnaná, takže bude záležet na aktuální formě a zdravotním stavu. Snad se nám po reprezentační přestávce vrátí hráči, kteří nám můžou pomoct.

V nominaci vůbec nebyl obránce Daniel Köstl, naopak po zranění byl poprvé v základu Jakub Vondra a hrál nezvykle ve středu obrany.

Dan nehrál kvůli chřipce, která tu řádí a chytilo ji už více hráčů, což nám úplně nepomáhá. Vondra hrál na stoperu už na jaře, takže to pro něj nebylo úplně nezvyklé. Nasadili jsme ho tam i z toho důvodu, že je kreativnější a my jsme věděli, že budeme dobývat obranu soupeře.

Ve středu vás čeká odložené pohárové utkání proti Kolínu. Jste za něj rádi, nebo byste raději měli dva týdny pauzu?

Beru, že to tak prostě je, protože to odložení nebylo naší vinou. Pauzu bychom asi využili k tomu, aby všichni hráči doléčili zranění. Takhle doufám, že se v poháru někteří chytnou a třeba útočníci se rozstřílí. Ale když jsme viděli, kolik ligových týmů vypadlo, tak to rozhodně nechceme podcenit. Nemáme obavy, ale respekt určitě.