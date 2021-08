Weber chtěl Panáka na hostování. Překvapil mě, řekl kouč před Spartou

„Těžší váhy než Sparta nebo Slavia u nás nejsou,“ upozornil karvinský trenér Jozef Weber. „Navíc Sparta je rozjetá a pod trenérem Vrbou, který přišel během jara, se zvedá a vypadá velice dobře. Jeho rukopis je už na týmu znát. Dávají hodně gólů, vybírají si k tomu typologicky vhodné hráče.“



Sparta - Karviná V sobotu od 16.00 ONLINE

Kouč očekává, že Sparta, vzhledem k náročnému programu a domácí prohře v předkole Ligy mistrů s Monakem 0:2, bude mít v sestavě nějaké změny. „Ale žádná výhoda to pro nás není. Soupeř má tolik dravců, co by chtěli hrát v základní sestavě…“

Jozef Weber připustil, že herně nepovedené utkání s Hradcem Králové (1:1) Karvinské trochu srazilo. „Víme, že především druhá půle nebyla dobrá, ale z týmu cítím, že si to uvědomuje.“

Obměnu sestavy nevyloučil. „Zřejmě i kvůli tomu nepodařenému výkonu zvolíme jinou typologii hráčů. Ale uvidíme,“ podotkl Weber. „Rozhodně budeme bojovat a nenastoupíme proti favoritovi s poraženeckou náladou.“

Tři vyrovnaní gólmani

V brance by měl zůstat Vladimír Neuman, který mužstvo proti Hradci Králové několikrát podržel, byť trenér měl i k němu menší výhradu. „U jedné z šancí měl být ve vyšším postavení a k situaci by pak nedošlo,“ řekl kouč.

Každopádně si pochvaluje trojici vyrovnaných brankářů Petr Bolek, Jiří Ciupa a Vladimír Neuman. „Dosud jsem se vždy rozhodoval mezi jedničkou a dvojkou, ale tady máme tři gólmany. To se mi jako trenérovi ještě nestalo,“ upozornil Jozef Weber. „Určit po letní přípravě jedničku bylo složité. Jsem ale rád, že Bolčus (Petr Bolek) se podílí na přípravě s trenérem gólmanů (Branislav Rzeszoto). Ciupa a Neuman jsou šikovní, mají budoucnost. Celá ta naše trojice je ustálená a to, kdo chytá, je otázka výkonnosti. Věřím, že to bude fungovat.“

Weber se zajímal o Panáka

Za Spartu by poprvé proti Karviné, kde s vrcholovým fotbalem začínal, mohl vyběhnout obránce Filip Panák, který – jak se zdá – se už naplno vrací do hry po zdravotních problémech.

„Z Filipa mám obrovskou radost,“ uvedl trenér Weber, jenž původně záložníka dobře pamatuje ze svého předchozího karvinského angažmá.

Přiznal, že Karvinští zvažovali Panákovo hostování. „Chvíli jsem věřil, že by se mohl rozehrát i u nás, ale vývoj byl rychlejší. Nastoupil v Liberci a také v úterý hrál v základní sestavě proti Monaku. Moc mu to všichni přejeme.“



Weber Panákovu situaci během jara probíral se sparťanským sportovním ředitelem Tomášem Rosickým. „Zajímalo mě, jak na tom Pany je po herní stránce. I Tomáš tam viděl velkou fotbalovost. A právě takoví hráči nemají s návratem na trávník problém, což se potvrdilo,“ řekl kouč. „Mile mě ale překvapuje, že zvládá i kumulovanou fyzickou zátěž, když teď hrají dvakrát týdně. Snad mu to vydrží.“