Chci už Jablonec konečně porazit, přeje si brankář Nguyen

„Moje bilance s Jabloncem není příznivá, takže doufám, že už je doma konečně dokážeme porazit a získáme tři body,“ říká 27letá gólmanská jednička Slovanu Liberec.

V tabulce jste zatím až desátí. V čem je chyba?

Jsem brankář, takže to budu hodnotit z pohledu defenzivy. Když to srovnám s minulým rokem, tak dostáváme hodně gólů, a řekl bych, že i dost laciných. Takže základ je nedostat gól a pak budou body přibývat.

Dokázali jste porazit Spartu, ale v jiných zápasech to bylo slabší...

Je to tak. Máme mladý tým, takže je to možná způsobené tím, že nedokážeme udržet výkonnost. Ano, sice jsme porazili Spartu, ale pořád je to za tři body, není za to žádný bod navíc. Máme čtrnáct bodů, což je málo, i proto je pro nás důležité zvládnout derby.

V minulém roce padl v derby severu jediný gól. Bude tenhle trend pokračovat?

Je pravda, že ve všech derby, do kterých jsem nastoupil, góly nepadaly. Letos ale v našich zápasech padá hodně gólů, jen doufám, že víc jich bude do sítě Jablonce. Liberec vždycky spoléhal na domácí prostředí, a to může být jednou z našich výhod.

Soupeři chybí nebezpečný útočník Matoušek. Je to pro Jablonec velké oslabení?

Jablonec nestojí na Matouškovi, nebezpečných hráčů má víc - Sýkoru, Doležala, Jovoviče. Na ty všechny si musíme dát pozor. Ale Matoušek je nebezpečný hráč. Přeju mu, aby se rychle uzdravil, ale pokud proti nám nenastoupí, může nám to jedině pomoct.

V brance soupeře stojí Vlastimil Hrubý. Jak byste ho charakterizoval?

Na Vlastovi je vidět, že má zkušenosti. Každý zápas odchytá na vysoké úrovni, málokdy se stane, že udělá nějakou chybu. Je v Jablonci pět a půl roku, už k němu neodmyslitelně patří a hodně mu pomáhá.

Do derby jdete po reprezentační pauze. Bylo těžké udržet se v tempu?

Měli jsme přátelský zápas s Varnsdorfem, ve kterém jsem já nechytal a místo toho jsem odpočíval. Já osobně nějaký herní výpadek nevnímám, ale je fakt, že zápasy po reprezentační pauze vypadají někdy hrůzostrašně, třeba ten náš s Teplicemi. Doufám, že derby bude úplně jiné.