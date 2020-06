I já mám na hlavě krabici, vzkázal Trubač na dálku Královi

„Ještě když za nás hrál Alex Král,“ zmínil reprezentačního vlasáče, „tak jeho oslava byla, že ukázal televizi. Takže jsem Alexovi poslal vzkaz, že mám na hlavě taky krabici, že se to tam takhle svezlo,“ usmíval se záložník, který skóroval hlavou, ač se 175 centimetry patří k těm menším na hřišti.

Trubač hecoval v březnu 2018 tehdejšího zelenáče a nynějšího hráče Spartaku Moskva, že „s tou krabicí na hlavě gól nedáš!“ Král dal - proti Zlínu svůj premiérový v lize.

Pro Krále zůstala jeho trefa jedinou v nejvyšší soutěži, Trubač teď slavil teprve třetí. A významně mu k ní pomohla i hrubka gólmana Viléma Fendricha.

„Měl jsem trochu štěstí, ale myslím si, že poslední zápasy jsem se dostával docela do šancí. Teď jsem si naběhl na dlouhý míč od Páti Žitného, postavil jsem se k tomu bokem, protože jsem si myslel, že gólman je u mě. Vůbec nevím, co se pak stalo, jestli to byla hrubka brankáře, nebo balon nějak odskočil. Viděl jsem, jak ho loví v bráně, a šel jsem se radovat,“ popisoval gólový okamžik Trubač.

Po nevýrazném podzimu trochu změnil myšlení. „Sám sobě jsem si dal do hlavy, že musím být produktivnější. A to je můj odraz na hřišti, že se teď dostávám do docela hodně šancí. Pořád na to myslím a snažím se produktivitu ještě zlepšit.“ Trenér Stanislav Hejkal mu našel místo pod hrotem. „Cítím se tam fajn. Jsem sice vzrůstově malý, míče mi při soubojích létají přes hlavu, ale mám volnost pro výběr místa, to je důležité. Najít si volný prostor, vzít si míč. Formu teď cítím dobrou, ale rozhodně to může ještě lepší.“

I kouč Hejkal na Trubače sází. „Na podzim jsem byl z jeho výkonů zklamaný, chtěl jsem od něj víc. Teď vidím v tréninku, že má dobré věci. Je tahový, dostane se do koncovky. Měl by to být náš rozdílový hráč, ale to samé Mareček, Kučera nebo Moulis. Nemůžeme chtít všechno jen po Trubačovi.“