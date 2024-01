Chlumecký se vrátil do Pardubic, Huf to zkusí v přípravě Bohemce

Sedmadvacetiletý Chlumecký, jenž na podzim kopal v Polsku za druholigový tým Podbeskidzie BielskoBiala, bude na východě Čech hostovat do konce letošní sezony; případná opce součástí dohody nebyla.

„Když přišla nabídka do prostředí, které znám a kde jsem před časem působil (v loňské sezoně Chlumeckého Pardubicím půjčil ostravský Baník), byla to pro mě první možnost. Ze všech pohledů to dávalo největší smysl. Na pardubické angažmá vzpomínám jako na nejlepší, které jsem doteď zažil,“ podotkl borec, který dle potřeby zastane pozici stopera i krajního beka, na oddílových stránkách.

Chlumeckého nynější úlohu v týmu hráč s koučem Radoslavem Kováčem doposud podrobněji neřešil.

David Huf (uprostřed)

„Na větší rozhovor budeme mít klid na soustředění,“ prohlásil. „Každopádně se budu snažit ho nezklamat.“

Útočník Huf v první polovině ročníku nastřílel za Chrudim 12 gólů, což neušlo ani Jaroslavu Veselému, někdejšímu trenérovi MFK. Přípravu Huf sice zahájil v mateřských Pardubicích, nicméně teď zkusí štěstí u „Klokanů“.

„Každého hráče těší, když je o něj zájem, a jsem rád, že mi Pardubice umožnily se takto v kariéře posunout. Chci jim za to poděkovat,“ uvedl Huf. „Cítil jsem, že je čas na změnu a novou výzvu. Vnímal jsem to i na podzim v Chrudimi — změna prostředí mi pomohla, i když to byla druhá liga,“ pokračoval 25letý fotbalista.

Trejd jako takový ale definitivně „upečený“ není, přestože Pardubice nehodlají Hufovi házet polena pod nohy.

„O Davidově případném budoucím přestupu budeme s Bohemkou dál diskutovat, jednání nejsou uzavřená,“ poznamenal k tématu Vít Zavřel, sportovní ředitel FK Pardubice.