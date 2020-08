Trenér Horejš: Ti, co dostali šanci, zahráli dobře a zápas odmakali

„Já jsem rád, že to, co jsme si ukázali po Slavii na videu a na čem jsme celý týden pracovali, se rapidně změnilo. Věděli jsme, že to byl průšvih. Porážka 0:6 byla strašně vysoká,“ vrátil se Kladrubský k prvnímu kolu, ve kterém na domácím hřišti dostali českobudějovičtí tvrdou lekci.

Skóre v Ostravě otevřel ve 23. minutě Pavel Šulc, kterému poslal ukázkový centr právě Jiří Kladrubský. Šulcovi už stačilo jen správně nastavit hlavu a poslat míč do ostravské brány. Druhý gól hostujícího celku přidal pár minut před koncem poločasu Lukáš Matějka. První půli pokazila Dynamu poslední minuta, ve které Ostrava zásluhou Romana Potočného snížila z penalty na 1:2. A v 85. minutě bod pro svůj tým zařídil domácí Ondřej Chvěja.

Kouč Dynama David Horejš však po zápase své svěřence spíš chválil. Na hřišti od svého týmu viděl dobrý a odvážný výkon.

„V první půli jsme byli jednoznačně lepší než Baník, šli jsme do vedení 2:0 a soupeře jsme donutili k chybám. Z toho ty góly pramenily,“ podotkl Horejš. „Ve druhé půli kluci splnili všechno, co jsme si řekli. Byli jsme nebezpeční směrem dopředu, ale v závěru byla škoda, že jsme dostali gól po tečované střele. Kluky ale chválím. Ti, co dostali šanci, zahráli dobře a zápas odmakali,“ přidal Horejš další hodnocení.

Příští zápas odehraje Dynamo až v sobotu 12. září, kdy doma přivítá od 17 hodin Liberec.