České Budějovice vyzvou Jablonec. Zatím stále bez Sivoka

Když spolu hrály naposledy, tak se v 60. minutě jako první trefil českobudějovický obránce Roman Lengyel. Jenže do vlastní brány za záda gólmana Křížka. Ligový Jablonec v dubnu 2015 na Střeleckém ostrově vyhrál 3:0.

Po čtyřech letech se oba týmy v domácí nejvyšší soutěži potkají znovu. Opět na trávníku Dynama. Zápas čtvrtého kola začne v neděli v 16.30 hodin.

A cíl pro nadcházející duel je jasný. Po domácí prohře 0:1 s Opavou a remíze 2:2 se Spartou už chtějí Jihočeši před vlastním publikem naplno bodovat.

„Chceme pokračovat ve hře, kterou jsme předvedli se Spartou. Pak máme šanci proti každému soupeři,“ říká jednoznačně trenér budějovického celku David Horejš a zároveň varuje před útočnou silou Jablonce. Severočeský celek dal ve třech utkáních osm gólů.

„Nebudu přesně říkat, co a jak budeme proti Jablonci hrát,“ usmívá se Horejš. „Víme o jejich silné stránce, což je ofenziva. Ale Jablonec má i slabší stránky a ty pokaždé řešíme s hráči na poradách. Určitě to bude těžký soupeř, v uplynulých sezonách skončil na třetím a čtvrtém místě a hrál o evropské poháry. I jeho výsledky mluví za vše, teď porazil Slovácko 6:0. Jejich síla směrem dopředu je obrovská a myslím si, že nás tu v neděli čeká jeden z nejlepších celků první ligy,“ zmiňuje kouč Dynama.

Zadní budějovické řady by si tak měly dávat zítra pozor nejen na reprezentačního forvarda Martina Doležala, ale třeba i na jeho spoluhráče Jana Chramostu.

Oba týmy spolu sehrály v lize celkem 34 utkání. Šestnáct jich ovládli Severočeši, Dynamo se radovalo z výhry jedenáctkrát a sedmkrát se body dělily.

Horejš: Nechceme na Sivoka tlačit

Proti poslednímu duelu se Spartou může domácí trenér využít hráče, kteří proti letenskému týmu nemohli po dohodě obou klubů nastoupit. Do středu hřiště by se mohli vrátit Havelka, Mustedanagič a Kulhánek.

Fanoušci však očekávají v sestavě černobílých úplně jiné jméno. Obránce Tomáš Sivok se měl do konce července rozhodnout, jestli zkusí další zahraniční angažmá, nebo bude hrát za své mateřské Dynamo.

Ani tři dny po „termínu“ však žádný posun nepřinesly. „Když jsme s Tomášem jednali, tak jsme se dohodli, že rozhodnutí necháme jen na něm. On si tedy ještě dál nechává nějaký čas na rozmyšlenou. Pořád se opakuji, všichni pevně věříme tomu, že za nás bude hrát, ale přesné datum vám teď říci neumím. A také vůbec nechceme na Tomáše nikterak tlačit,“ poznamenává Horejš na adresu 35letého bývalého reprezentanta, který za Česko odehrál 64 zápasů a dal v nich pět gólů.

„Kdyby se přeci jen Tomáš rozhodl zůstat, tak by stejně nemohl nastoupit hned. Není to tak, že mi zavolá v sobotu a v neděli bude už proti Jablonci stát na hřišti. Muselo by se ještě po jeho rozhodnutí vyřešit papírování s Izraelem, kde působil, a podobně,“ uvádí Horejš.

Po třech zápasech patří českobudějovickému Dynamu v prvoligové tabulce šesté místo se čtyřmi body. Jablonec je po dvou výhrách a jedné prohře třetí se šesti body.

Za týden v sobotu zamíří Jihočeši k pátému kolu do Příbrami a v pátek 16. srpna čeká Střelecký ostrov další fotbalový svátek. Do Českých Budějovic přijede Slavia, hrát se bude od 18 hodin.