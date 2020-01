Musíme předvést jiný výkon, ví českobudějovický trenér Horejš

Neúspěch v úvodu zimní přípravy mrzí také kapitána Jiřího Kladrubského. „Hned po zápase jsme si vyříkali, že takhle hrát fotbal nejde. Četl jsem rozhovor s Ivo Táborským, který to popsal všechno trefně. Teď už to nevrátíme, ale je teď na nás, abychom to napravili,“ uvědomuje si defenzivní univerzál Dynama. „Každý by měl přidat. Příprava je náročná, ale tak to mají všechny týmy. Musíme i během zápasů ze sebe dostat to nejlepší. Věřím, že to byl úlet, který už se nebude opakovat,“ dodává.

Na výsledek se ligový nováček snaží zapomenout a dál se připravuje na jarní část nejvyšší soutěže. „Nabíráme kondici, kluci jsou ve velké zátěži. Ale věříme, že se nám to v sezoně vrátí. A hráči na to koukají stejně, což je důležité,“ říká kouč mužstva.

Náročné tréninky zvládá i 34letý Kladrubský, jenž každoročně bojuje s chladným počasím a umělou trávou. „Zimní přípravu opravdu rád nemám. Je to každý rok náročnější, ale cítím se dobře. Trochu mě bolí koleno, ale to je tím, že běháme po tvrdých terénech,“ vysvětluje jeden z lídrů.

Klub trápí zranění hráčů

Zdravotní problémy trápí i další hráče. „Nevýhodou je, že hráčů teď nemáme moc. Potřebovali bychom v zápase rozdělit minuty pro hráče po poločasech. Ale tolik nás teď není,“ mrzí trenéra Horejše. „Dorostenec Honza Malecha si udělal výron kotníku, dále mají problémy s koleny Tomáš Sivok, Filip Havelka a Pavel Novák. Naplno ještě nemůže trénovat a dělat všechna cvičení Michael Rabušic. Navíc onemocněl David Ledecký. Snad se všichni brzy vrátí do tréninku,“ věří trenér Českých Budějovic.

Další přípravné utkání čeká Dynamo v sobotu od 11 hodin, kdy v tréninkovém centru na Strahově změří síly s pražskou Spartou. „Je to pro nás první možnost, jak odčinit výbuch se Žižkovem. Musíme to vzít za lepší konec a předvést úplně jiný výkon,“ ví Jiří Kladrubský, který ve Spartě strávil čtyři sezony a získal s ní v sezoně 2009/10 mistrovský titul. „Bude to pro mě pořád jiný zápas. Hrajeme v jejich krásném tréninkovém centru, bude to zajímavé. Znovu se vracím tam, kde jsem se dostal do velkého fotbalu,“ těší se.

Letenští jsou poměrně častým soupeřem Českých Budějovic v přípravě. V minulé sezoně Jihočeši v létě, tehdy ještě jako druholigový tým, Spartu doma senzačně porazili 2:1. I během zimní přestávky pak s favoritem drželi krok a prohráli v Praze 1:3. „Sparta je jeden z nejlepších týmů v lize. Všichni ze sebe v takovém utkání vydají maximum. Každý zápas s takovým mužstvem nás posune dál,“ myslí si odchovanec klubu.

David Horejš už nechce zažít podobnou porážku jako před týdnem se Žižkovem. Zároveň ale klade důraz na dobrý výkon svého mužstva. „Výsledek teď nehraje takovou roli. Důležitý je přístup a výkon. Ve hře musí být prvky, na kterých chceme stavět a které nás zdobily celý podzim. Chceme se dobře připravit na jarní část,“ ujišťuje 42letý kouč necelý měsíc před startem druhé části prvoligové sezony.

Českobudějovičtí už se Spartou hráli v této sezoně třikrát. Ve třetím kole na vyprodaném Střeleckém ostrově domácí ztratili dvoubrankové vedení a nakonec s favoritem remizovali 2:2. V osmifinále českého poháru hráli Jihočeši také doma, Pražané ale tehdy zvítězili jasně 4:0. Zatím poslední duel na Letné nabídl velké drama, Dynamo třikrát vedlo, ale domácím se ve všech případech podařilo vyrovnat a body se dělily po remíze 3:3.

Po sobotním klání se Spartou čekají černobílé v dalším týdnu dva těžké zápasy. Nejprve ve středu s Libercem, v sobotu pak proti mistrovské Slavii. „Myslím si, že je jenom dobře, když hrajeme v přípravě s těžkými soupeři. Pak se nám ukážou chyby, na kterých musíme pracovat. A věřím, že jich už bude jenom méně,“ tvrdí Jiří Kladrubský.

Testují záložníka Mészárose

Budějovice od středy testují možnou posilu. S týmem se připravuje 26letý slovenský krajní záložník Karol Mészáros, jenž naposledy působil v prvoligovém maďarském Újpestu. „Chceme přivést ještě dva až tři nové hráče. Karola sledujeme delší dobu. Bude s námi trénovat do konce týdne, pak se uvidí. Věřím, že by typologicky mohl sedět do herního stylu našeho mužstva,“ tvrdí Horejš.

Kladrubský cítí, že Dynamo bude mít na jaře silné mužstvo. „Nejdůležitější bude, aby tým zůstal pohromadě. Když se vedení podaří mužstvo vhodně doplnit, tak to bude paráda. Konkurence je na všech postech, hrát chce každý. To nás všechny posouvá dopředu,“ doplňuje kapitán.