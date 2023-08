Bohemians - Hradec Králové 2:1, první body doma, postaral se o ně Kovařík

Kovařík se v úvodu předvedl výstavním volejem, krásně střílel z voleje, míč se odrazil od břevna dolů a do sítě. Poté pohotově využil šanci, kdy to dal do protipohybu brankáře.

Bohemians byli jasně lepším týmem v prvním poločase, dali krásný gól, měli další šance a branka Křapky neplatila kvůli ofsajdu.

ONLINE utkání jsme sledovali minutu po minutě

Po přestávce to sice už nebylo tak výrazné, ale i tak v Ďolíčku po předchozích domácích porážkách se Slováckem a Teplicemi zavládla radost z vítězství.

Hradec naopak je silný spíš doma, kde obě utkání vyhrál. Na Bohemians to byl jeho čtvrtý zápas venku, odkud přivezl jen bod z Plzně.