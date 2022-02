Řez o půli nepřišel. Měli jsme být odvážnější, vyčítal si kouč Ostravy

Už v prvním poločase byl Baník hodně mátožný. Tříčlenná obrana nestíhala a propadala i záloha. Leč trenéři o přestávce žádný řez neudělali, nestřídali, nezměnili rozestavení. Vlastně jednu změnu učinili – zpočátku vysunuli na hrot krajního záložníka Ndefeho.

„V prvním poločase jsme soupeře špatně napadali, Gigli (Ndefe) toho měl více odběhat. Tu roli splnil, vypadalo to lépe, ale měli jsme být kompaktnější ve středu, měli jsme tam poslat Boulise (Boulu),“ řekl ostravský trenér Ondřej Smetana.

Podotkl, že porážka jde i za ním. „Netrefili jsme rozestavení a způsob hry,“ přiznal. „Měli jsme být odvážnější, změnit rozestavení. Blbě jsem reagoval. Je to ponaučení do dalších zápasů. Teplice ale hrály dobře.“

Ostravským nestačilo varování ze 17. minuty, kdy sudí po upozornění videoasistenta neuznal gól Sejkovi kvůli ofsajdu.

Navíc je brzy uchlácholila trefa Almásiho, který po centru Fleišmana předskočil brankáře Grigara. „Asi nás vedení uspokojilo,“ připustil útočník Ladislav Almási. „Nebyl to náš den. Nemůžeme doma dostat čtyři góly.“

Nejprve Sejk sám před brankou pohodlně tečoval střelu Fortelného. Další branky hosté přidali, když vyrazili do rychlého protiútoku a přečíslili ostravskou obranu.

„Při prvním gólu jsme nedostoupili protihráče na malém vápně, ale ty další byly víceméně podobné,“ uznal ostravský stoper Martin Chlumecký. „Máme balon, vpředu ho ztratíme a vzadu si nepohlídáme soupeře. A valí se to na nás. Byli jsme málo důrazní, vázla organizace.“

S nadsázkou se dá říct, že Baník porazila útočná dvojice mladíků Václav Sejk a Filip Žák. Jeden měl prvoligovou premiéru, druhý nastoupil mezi elitou podruhé...

„Byli pohybliví, důrazní, což nám dělalo obrovské problémy. Vzadu jsme na to nezareagovali, což má i své příčiny. Přesto jsme to měli zvládnout,“ řekl Smetana.

O jaké příčiny jde? „To tady nechci úplně říkat, ale chyběla nám vzadu osobnost Davida (stopera Lischky), sehranost i to rozestavení.“

Proč tedy Lischka, který už byl na lavičce, nenastoupil? „Nedávno se zapojil do tréninku, chtěli jsme mít stoprocentně připravené hráče,“ odpověděl Ondřej Smetana.

Uprostřed obrany tak hrál Martin Chlumecký, zimní posila z Teplic. „Je zbytečné to teď rozebírat, dostal šanci, od toho tu je. Hráč jako on má na to, aby takové utkání zvládl a odehrál lépe,“ prohlásil Smetana.