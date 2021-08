Vyjde to tentokrát? Chelsea se o Superpohár UEFA střetne s Villarrealem

Chelsea, která v posledním finále LM v Portu porazila Manchester City 1:0, si o evropský Superpohár zahraje už popáté. Uspěla ale jenom v roce 1998, zatímco v letech 2012, 2013 a 2019 prohrála. Villarreal o tuto trofej usiluje poprvé.

Poprvé by uspěl i kouč španělského týmu Unai Emery. Rekordní čtyřnásobný vítěz Evropské ligy ještě na lavičce Sevilly v Superpoháru v roce 2014 podlehl Realu Madrid a o rok později Barceloně.

Villarreal poslední konfrontaci s anglickým protivníkem zvládl. V gdaňském finále EL nečekaně udolal favorizovaný Manchester United 11:10 na penalty po výsledku 1:1 a získal premiérovou významnou trofej.

„Chci vyhrát Superpohár, protože se mi to zatím nepodařilo a dvakrát jsem prohrál. Chceme znovu vytvořit historii a dosáhnout něčeho skvělého před startem nové sezony,“ citoval Emeryho web UEFA.com. „Superpohár nám ukáže, čeho jsme schopni proti soupeři jako Chelsea, úřadujícím evropským šampionům a pro mě aktuálně nejlepšímu týmu světa,“ doplnil španělský kouč.

Poklonu mu složil trenér londýnského mužstva Thomas Tuchel. „Hodně respektuji Villarreal a Unaie Emeryho. Brzy budou muset přejmenovat Evropskou ligu na Trofej Unaie Emeryho. Je neuvěřitelný. Hrál pětkrát finále a čtyřikrát vyhrál, to je bláznivé,“ upozornil německý kouč. „Myslím, že ke středečnímu zápasu přistupují tak, že nemají co ztratit. Ale my to bereme velmi vážně a uděláme všechno, abychom si odvezli trofej domů,“ dodal Tuchel.

Španělské týmy jsou v Superpoháru UEFA ze všech nejúspěšnější a celkem ho už získaly patnáctkrát. Pro Chelsea zase hraje fakt, že vítězové Ligy mistrů porazili šampiony Evropské ligy v 25 z předchozích 45 ročníků.