Odchod Ronalda s Juventusem zamával, řekl Nedvěd. Ale zrada to nebyla

„Takoví hráči nechodí pryč na konci přestupního termínu, tohle byla výjimka. Moc jsme s tím nepočítali. Myslím, že odchod Cristiana Ronalda s mužstvem trochu zamával, první zápasy to bylo vidět,“ přiznal Pavel Nedvěd ve videorozhovoru pro O2 TV Sport.

Přestup Ronalda do Manchesteru United však jako zradu nebere. „Ne, ve fotbale je možné všechno. Cristiano přestoupil během 24 hodin, což je na hráče jeho typu skoro rekord. Ale odvedl tu tři roky super práce. Vyhráli jsme tituly, akorát se nám nepovedlo něco víc v Lize mistrů. Hodnotím to pozitivně, hodně nám dal,“ podotkl devětačtyřicetiletý Nedvěd, držitel Zlatého míče za rok 2003.

Vyjádřil se také k návratu kouče Massimiliana Allegriho, jenž na lavičce Juventusu nahradil v květnu Andrea Pirla. Je jiný než v letech 2014-2019, kdy vedl turínský velkoklub poprvé? „Je odpočatý, víc agresivní, má více energie, což je asi normální, když měl dva roky dovolenou. Ví, jak vyhrávat, zná to tady. Na druhou stranu měl předtím jiné mužstvo, věkový průměr byl kolem 31 let, teď máme průměr nad 25 let. Musí pracovat s mladými hráči, což je těžší.“

Oba slavní čeští funkcionáři Čech a Nedvěd jsou v kontaktu, řeší spolu rodinný život mimo fotbalový pažit i Superligu či své kluby. Juventus je po bídném vstupu do Serie A na osmém místě tabulky, v Lize mistrů má však již jistý postup do osmifinále. Stejně tak jako Chelsea. Té se daří i v domácí Premier League, kde vede tabulku před Manchesterem City a Liverpoolem.

Exkluzivní rozhovory s Pavlem Nedvědem a Petrem Čechem nabídlo zápasové studio Petra Svěceného na stanici Premier Sport 2. Ve studiu byli jako hosté Vladimír Šmicer a Radoslav Kováč.