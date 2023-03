Na penaltu jsem se radši nedíval. Zasloužili jsme si postoupit, řekl kouč Potter

Ruku obránce Maria Wolfa nejprve zkoumal videorozhodčí. Po delší odmlce hlavní rozhodčí nařídil penaltu. Havertz, který chvíli předtím nastřelil tyč, se do brankové konstrukce trefil znovu.

Jenže po dalším zásahu videa se k pokutovému kopu mohl postavil ještě jednou. Do vápna totiž ještě před zahráním vběhli jak hráči Chelsea, tak fotbalisté Dortmundu a podle pravidel se při přestupku obou mužstev penalta opakuje.

„Viděl jsem ho zahrávat penalty už tolikrát a vážně jsem ani trochu nebyl nervózní. On si věřil a my jsme věděli, že s jistotou promění,“ vyprávěl po zápase Raheem Sterling.

A proměnil. Havertz se napodruhé nemýlil a upravil na konečný výsledek 2:0, který po úvodní prohře 0:1 znamená postup anglického klubu do čtvrtfinále.

„Byl jsem trochu nervózní, ale naštěstí jsem proměnil, což je nejdůležitější. Počkal jsem si, abych se podíval na pohyb brankáře, který si znovu vybral stejnou stranu. To mi hodně ulehčilo práci,“ usmíval se Havertz.

Mezi posledních osm týmů se Chelsea probojovala potřetí za sebou.

Trenér Chelsea Graham Potter během utkáníí proti Dortmundu.

„Upřímně, neumím moc popsat, jak se cítím. Mám v sobě spoustu emocí. Asi si umíte představit jak napjaté to bylo ke konci, ale kluci byli fantastičtí. Odehráli fakt pěkný zápas, vytvořili dobré šance a já jsem jen šťastný, že se jim to povedlo dotáhnout. Všem to může jen pomoct,“ radoval se Potter.

Vždyť jeho tým v novém roce zvítězil teprve potřetí. Poprvé v něm dokonce vstřelil v jednom utkání dva góly.

„Poslední utkání byla náročná, spoustu jsme jich nezvládli. Liga mistrů je pro nás nesmírně důležitá a zároveň je to poslední pohár, o který ještě bojujeme, takže tu musíme nechat všechno. Na tomto výsledku můžeme stavět i směrem k Premier League,“ uvedl autor rozhodující trefy Havertz.

Pro Chelsea je úspěch v Lize mistrů prakticky jedinou možností, jak si v příští sezoně zahrát evropské poháry. V domácí soutěži se topí na desátém místě a na postupové příčky ztrácí osm bodů.

Kai Havertz z Chelsea (29) střílí na branku Dortmundu.

A ani tento postup se nerodil hladce. V úvodu utkání čelili domácí několika výpadům soupeře. Pak se ale hráči Chelsea zklidnili.

Rozhodčí jim navíc kvůli ofsajdu neuznali gól. Radovali se až po Sterlingově prudké střele.

„Zkazil jsem první dotek, ale pak mi to sedlo perfektně. To nás nasměrovalo a pak už jsme šli tvrdě za postupem,“ řekl.

Dál už hosté hrozili jen ojediněle a Chelsea převzala nad utkáním kontrolu.

„Důležité bylo, že jsme na ně vyvinuli dostatečný tlak. Snažili jsme se získávat míče vysoko, hrát do těla a útočit do rozhozené obrany. Tak jsme si to představovali, ale samozřejmě ne vše se povedlo, protože Dortmund je pořád top mužstvo,“ hodnotil Potter.

„Ale celkově vzato jsme si postoupit zasloužili,“ dodal.