Za Spartu po osmi letech. Šlo s nimi hrát, k sudím bych se nevyjadřoval, řekl Pavelka

Návrat se nepovedl výsledkově, herně to však úplně špatné nebylo. Jak ze strany Sparty, tak od devětadvacetiletého fotbalisty.

„Mám smíšené pocity. Byly tam i dobré věci. Vyzkoušeli jsme si, že se s nimi dát hrát. Ale samozřejmě tam byla i negativa. Ta si ukážeme a budeme se je snažit odbourat,“ poznamenal Pavelka.



Sparta musela do obrany nasadit tři záložníky, protože měla čtyři zraněné stopery. A jeden ze středopolařů Krejčí byl v 23. minutě vyloučen. A na jeho pozici se ze středu pole stáhl právě Pavelka.

„Bylo to z nouze,“ komentoval to trenér Václav Kotal. Na lavičce měl do středu obrany k dispozici jen sedmnáctiletého Vitíka, který za áčko Sparty dosud nenastoupil. „Rozhodla zkušenost, jste v deseti a proti sobě máte silného soupeře,“ vysvětlil Kotal, proč do obrany poslal Pavelku.

„Hrál jsem to poprvé, nová zkušenost,“ podotkl Pavelka. „Hodně jsme mluvili, David Lischka mi pomáhal. Zkoušel jsem se aspoň dostat do soubojů, ale bylo to těžké. Jejich útočníci byli velmi rychlí.“



Do deseti šli sparťané ve chvíli, kdy se po rozpačitém úvodu, během kterého pustili soupeře do několika šancí, nadechli a hru vyrovnali. Vyloučení je zase srazilo zpátky.

„Nechytili jsme začátek. Chvíli trvalo, než jsme se srovnali. A i když jsme pak dostali červenou kartu, tak bych neřekl, že bychom měli obavy, jak to dopadne. Určitě ve mně nehrklo. Rozkoukávali jsme a postupně jsme se s tím nějak vypořádali. Byli jsme připravení dobře,“ líčil Pavelka.

„Po vyloučení se nic nezměnilo, chtěli jsme pořád hrát stejně, urvat co nejvíc. I v deseti to docela šlo.“

I soupeř měl mít vyloučeného hráče, stoper Botman hrál se žlutou kartou a v 38. minutě stáhl zezadu právě Pavelku, který mířil do nadějné příležitosti. Slabý chorvatský sudí Strukan ponechal výhodu, akce domácích však vzápětí skončila špatným centrem. Ale sudí se pak k zákroku už nevrátil. To bylo ještě za bezbrankového stavu.

V závěru půle už za stavu 0:1 pak Strukan odpískal proti Lille penaltu po faulu chorvatského beka Bradariče na Vindheima, ale na radu asistenta Jakšiče ji odvolal. Nejspíš chybně.



„K rozhodčím bych se nevyjadřoval. To jsou věci, které neovlivníme,“ zdůraznil Pavelka. „Soustředili jsme se na náš výkon a na hru.“

Pavelka hrál naposledy za Spartu v říjnu 2012. Nastoupil v základní sestavě proti Ostravě, ale na hřišti vydržel jen šestadvacet minut. Po faulu protihráče Macha musel kvůli zranění odstoupit. V lednu 2013 šel do Liberce, posledních čtyři a půl roku strávil v Kasimpase a do Sparty se vrátil před pár dny.

„Dneska je taková doba, že nikdy nevíte, kdo vám vypadne. O to větší výzva to pro nás je. Musíme se všichni připravit a pak už je na trenérovi, jak to postaví.“