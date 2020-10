Kotal: Hořkost necítím. Hráčům jsem poděkoval, i přes vývoj se snažili

„Přesto jsem hráčům poděkoval,“ říkal Kotal po utkání. „I přes vývoj se snažili, z toho pohledu se jim nedá nic vytknout.“



Vyhrajte dresy sparťanů Krejčího staršího a Dočkala

A z jiného? Co třeba červená karta pro stopera Krejčího, která zápas zlomila?



Přiznám se, že jsem neviděl, jestli tam byl nebo nebyl faul. Ale je fakt, že tím se to utkání úplně zlomilo. Kromě začátku, kdy nás soupeř překvapil, jsme pak dobře kombinovali, dostali se do hry, ale po vyloučení už jsme hráli jen ze zajištěné obrany na protiútoky. Vývoj utkání nám moc nenahrával.

Do obrany jste musel zatáhnout záložníka Pavelku, který stopera nikdy nehrál.

Byla to nouzová role. Jedinou jinou variantou byl mladý Vitík, ale nechtěli jsme ho v sedmnácti hodit ho do zápasu, který dohráváme v deseti. Museli jsme změnit taktiku, hráli jsme ve dvou lajnách, přesouvali těžiště hry. Ale kvalita soupeře byla tak vysoká, že výsledek je jednoznačný.

Jak moc utkání ovlivnily problémy se zraněními a koronavirem, které jste museli řešit?

Na soupeře jsme se důkladně připravovali, ale chyběli nám hráči, někteří další tři týdny nehráli. Nebylo to jednoduché a v deseti to bylo ještě složitější. Sice jsme po pauze vyrovnali, ale soupeř byl tak silný, že hledal skulinu, až ji našel.

Lille pomohlo i několik sporných verdiktů chorvatského rozhodčího Strukana. Uškodil vám?

Už jsem ve fotbale tak dlouho, že žádnou hořkost necítím. Beru to, jak to je. Měl jsem jen strach, aby někdo nereagoval špatně, abychom nedostali zbytečné karty. Za týden hrajeme další zápas s Milánem, chceme být v co nejsilnějším složení. Láďa Krejčí asi nějaký trest dostane, uvidíme, jestli se nám ostatní uzdraví. Musíme hrát s tím, co máme.

Proč tedy nebyl v sestavě od první minuty útočník Hložek? Vyběhl až do druhého poločasu.

Adam deset dní netrénoval, naskočil dva dny před zápasem. Juliš toho měl v poločase plné kecky, lítal mezi stopery, tak jsme ho chtěli šetřit, ať tam místo něj přijde čerstvá krev. On i Hložek svou roli splnili.

O sestavě, která vyběhne v Miláně, už máte představu?

Řeší se to, uvidíme. Je výhoda, že máme ještě týden, stopeři Plechatý a Čelůstka by mohli být k dispozici.