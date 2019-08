Bál se, aby nebyl bez práce. Z nezaměstnaného Adriána je hrdina finále

(Také) díky španělskému třicátníkovi v bráně Liverpool ve středečním istanbulském finále přetlačil statečnou Chelsea. Remízu 2:2 rozsoudil penaltový rozstřel, v němž Adrián na rozdíl od krajana Kepy jeden pokutový kop zneškodnil.

„Úžasné, skvělé. Že jsem se upsal Liverpoolu, bylo nejlepší rozhodnutí, jaké jsem mohl udělat,“ soukal ze sebe před novináři, když pořád vstřebával vítězné pocity.

Pocity, které mu až dosud byly cizí. Vždyť v profesionální kariéře Adrián žádnou trofej nezískal, natož evropskou!

Chytal v Betisu Sevilla, pak působil šest let ve West Hamu, jenž s ním na konci uplynulé sezony rozvázal smlouvu. Ještě na začátku srpna byl bez angažmá, než ho Liverpool čtyři dny před startem nového ročníku vzal jako dvojku místo Simona Mignoleta, který odešel do Brugg.

„A pak se všechno seběhlo strašně rychle,“ připomene, jak musel nečekaně do brány už v prvním ligovém kole proti Norwichi (4:1) kvůli zranění konkurenta Alissona. A jak teď vychytal triumf v evropském finále.

I trenér Jürgen Klopp se výkonem španělského gólmana nechal před televizní kamerou trochu unést. „Adriaaaaaan“ zařval do mikrofonu po vzoru filmového Rockyho.

"ADRIAN!!!!!!!!"



Of course Jurgen Klopp has gone full Rocky Balboa on us 



 @DesKellyBTS pic.twitter.com/BZzG4hNXxo