Pohárový průšvih Arsenalu. Co pro klub znamená konec v Evropě?

Byl to Pierre-Emerick Aubameyang, ten nejspolehlivější. Kapitán a lídr střelců v Anglii, který už po uplynutí nastaveného času prodloužení mohl odvetu úvodního kola vyřazovací fáze srovnat na 2:2, čímž by si Arsenal přes všechny bolesti přece jen zajistil postup do osmifinále.

Jenže z nejtutovějších z tutových pozic – asi sedm metrů před bránou, přímo na středu hřiště – balon po šťastném odrazu prazvláštně trefil šejdrem těsně vedle tyče. Padl na kolena a při detailním záběru kamer bylo vidět, že se mu do očí ženou slzy.

I Ousseynou Ba, jeden z obránců Olympiakosu, který šanci bezprostředně přihlížel, se chytil za hlavu, jako by sám nechtěl věřit tomu, co právě soupeř zahodil.

„Vůbec nechápu, jak jsem to mohl nedat,“ soukal ze sebe Aubameyang se svěšenou hlavou v rozhovoru pro BT Sport. „Vážně se cítím hrozně a je mi to líto. Byl jsem unavený, měl jsem křeče, ale to není žádná výmluva. Takovou šanci prostě musím dát,“ věděl.

Přitom pár minut předtím právě Aubameyang exkluzivními nůžkami vyrovnal na 1:1 a zdálo se, že trápící se spoluhráče vysvobodil. Úleva to pro Arsenal byla obrovská, sedm minut před koncem prodloužení ale tým ztratil koncentraci.

Povolil, zaváhal při bránění zcela zbytečného rohového kopu a dál už to znáte...

„Bolí to, protože jsme v téhle soutěži cítili velkou šanci. Byla to pro nás jedna z cest, jak se dostat do Evropy,“ neskrýval trenér Mikel Arteta na pozápasové tiskové konferenci.



Právě přes pohárovou soutěž číslo dvě chtěl Arsenal po třech letech znovu proniknout do Champions League. Místo toho ale bude pravděpodobně opět bez ní – a zdaleka jistou nemá ani účast v Evropské lize, neslavně si totiž zatím vede i v anglické Premier League.

Jedenáct kol před koncem je až devátý, tři body za šestým Tottenhamem, sedm bodů za čtvrtou Chelsea. Ve hře zůstává ještě v domácím FA Cupu.

„Musíme se vzpamatovat a koncentrovat na to, abychom do hráčů nalili zpátky sebevědomí. Musíme je přesvědčit o tom, že máme pořád o co hrát. Porážky jsou součástí sportu, je nutné je přijmout a posunout se dál,“ nabádá Arteta.

Pro klub však mohou být komplikace spojené s dalším evropským neúspěchem mnohem rozsáhlejší.

Arsenal potřebuje Ligu mistrů, aby se dál netočil v kruhu.

Jeho šéfové často opakují, že hospodaří s rozpočtem, který s Ligou mistrů počítá, a už čtvrtý ročník bez tučných příjmů z elitní soutěže by mohl být krizový.

Arsenal znovu ztratí sílu na přestupovém trhu, kde klub přitom potřebuje být aktivní, a krátit by zřejmě musel i náklady na současný kádr.

Mohli by se na Emirates Stadium dovolit dál platit kapitána Aubameyanga, který – navzdory čtvrtečnímu kiksu – tým dlouhodobě táhne? Totéž se týká dalšího útočníka Alexandra Lacazetta, vysoké gáže německého záložníka Mesuta Özila a dalších jmen.

„Aktuálně jsme daleko od našich cílů, ale to platí více či méně od začátku sezony. Musíme bojovat dál, nic jiného nám ani nezbývá,“ opakuje Arteta, pro kterého je konec v Evropské lize, v níž Arsenal loni postoupil až do finále a předloni hrál semifinále, prvním velkým neúspěchem trenérské kariéry.

Arsenal převzal o Vánocích a až do čtvrtku s ním prohrál jediné utkání – doma v lize s Chelsea (1:2). V posledních týdnech navíc tým začal kromě donekonečna se opakujících remíz také vítězit.

Sice to teprve podruhé v sezoně svedl v anglické lize dvakrát po sobě, což zní až nepochopitelně, ale vypadalo to, že výkony i sebedůvěra mužstva po čase znovu stoupají.

Teď ovšem přišel další tvrdý náraz a je na Artetovi a spol., aby nedovolil, že neúspěch hráče výrazněji poznamená.