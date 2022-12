Největší zápasy fotbalové historie. Pokud se dá půvab měřit...

Na finále letošního mistrovství světa se nezapomene. Která utkání mu konkurují? Otázka je to zajímavá, ale stoprocentní odpověď na ni nikdy nedostanete. Naštěstí! To poslední, co se ve fotbale ještě nedá spočítat, je totiž půvab. Na něj má každý svá měřítka. A tak se můžeme jen dohadovat: Bylo nedělní finále mistrovství světa největším zápasem historie?