O korejském čekání na radost. Věřil jsem do poslední chvíle, zářil kapitán Son

Splnili, co měli, ale hotovo ještě nebylo. Jihokorejští fotbalisté si stoupli do kroužku a čekali. A čekali... Možná se jim to zdálo jako věčnost, ale vyústění bylo tak sladké. Když zjistili, že Uruguay už další gól Ghaně nepřidala a že tudíž postupují do osmifinále mistrovství světa, propukla na trávníku euforie. „Jsem na náš tým tak hrdý,“ hlásil pak kapitán Son Hung-min.