Velkolepé fotbalové finále je tady. Proti Messimu stojí přízrak Mbappé

Pro Messiho se přiblížil osudový den. Buď teď, nebo nikdy. Mistrovství světa ještě nikdy nevyhrál, v neděli má poslední šanci. Mbappé, byť je o generaci mladší, může být šampionem už podruhé. Dva dny před 24. narozeninami.

Je tu souboj kouzelníků. Argentina versus Francie. Finále pochopitelně může rozhodnout prakticky kdokoli z hvězdných výběrů, přesto oni dva poutají daleko největší pozornost.

Levák Messi, pravák Mbappé.

Jak zastavit nezastavitelné?

Porovnáváte-li je v různých fotbalových kategoriích, velmi často musíte oba ohodnotit absolutní známkou. Důležitost pro tým. Nebezpečí pro soupeře. Střelba. Efektivita.

Někdy si uleví při bránění, ale není to jen laické zdání? Když Messi neútočí, tak po hřišti bloudí, vypadá jako na procházce, ovšem to nemusí být nutně špatně. Skoro by se dalo říct, že Messi chodí lépe než někteří hráči běhají. Totéž platí o Mbappém. Pozor, zrovna v Kataru se oba do defenzivy vracejí víc než u nich bývá zvykem. Vědí, co je v sázce.

Argentina - Francie Finále MS v Kataru v neděli od 16.00 online

Před čtyřmi lety se potkali v osmifinále a napsali krásný thriller. 4:3 pro Francii. Neudržitelný vítěz Mbappé si připsal dva góly, poražený Messi dvě asistence.

V neděli odpoledne se jejich role lehce poupraví. Mbappé se z levého křídla bude víc tlačit ke středu hřiště, Messi nebude hrát úplně na hrotu. „Má víc volnosti a hraje neuvěřitelně. Musíme ho co nejvíc odstřihnout od hry,“ plánuje kouč Didier Deschamps.

Proč? Protože nikdo neumí tak dobře driblovat jako Messi. Podobnou taktiku chystá Argentina na francouzského zabijáka: nenechat Mbappého rozběhnout, zdvojovat ho, přibrzďovat. Stěžejní práci bude mít krajní obránce Molina z Atlétika Madrid. Proč? Protože nikdo není s míčem tak rychlý jako Mbappé.

Lionel Messi a Kylian Mbappe

Pokud světový šampionát nesledujete úplně bedlivě, pak vězte, že oba finalisté jednou prohráli. Argentina schytala hned na úvod šokující direkt od Saúdské Arábie. To hrál Messi vyloženě zadrženě. Francie rupla ve skupině s Tuniskem, přičemž měla postup jistý. Mbappé odpočíval, zahrál si půlhodinku.

Jinak oba dominují. Na turnaji už pětkrát skórovali. Messi přidal tři asistence, Mbappé dvě.

Až se bude volit nejlepší hráč turnaje, je tutovka, že jejich jména budou mezi nejžhavějšími kandidáty. Dost možná záleží, ke komu se při finále přikloní štěstí. Vítěz bere všechno!

Ať to nezapadne: finále řídí muž, který na jaře pískal pražské derby, čili Polák Marciniak.

Proč by měl vyhrát Messi?

Za poslední rok se v argentinském dresu přímo podílel na 22 gólech, což je o osm víc, než bylo jeho předchozí roční maximum. „Leo je nejlepší hráč všech dob. Možná to někdy vypadá, že to říkáme jen proto, že jsme Argentinci, ale podle mě o tom vážně není pochyb,“ rozplýval se trenér Lionel Scaloni po postupu do finále: „Kdykoli je na hřišti, vytvoří něco úžasného.“

Také proto, že po finále oznámil reprezentační rozlučku, teď messimanie po celém světě vrcholí. Indičtí fanoušci z ostrova Kavaratti vytvořili jeho obří figurínu v nadživotní velikosti, oblékli argentinské dresy, naskákali do tyrkysové vody a s potápěčskou výbavou dopravili vymodelovaného Messiho až na mořské dno. Dokonce i Brazilci, největší rivalové, se díky němu kloní ve finále na argentinskou stranu.

Nejvíc blázní přirozeně Argentina, včetně novinářů, kteří se nedokážou oprostit od emotivních projevů. Televizní reportérka Sofi Mateosová mu při rozhovoru na kameru místo otázek skládala poklony: „Nenajdeš kluka, který by neměl doma tvůj dres, ať už originál, repliku, nebo tričko vlastní výroby. Ovlivnil jsi život nás všech.“ Messi jen stydlivě klopil oči a nesměle se usmíval. Na chválu, někdy až přehnanou, je zvyklý. Naučil se ji přijímat i vyrovnávat se s tlakem, který život superstar přináší.

Proč by měl vyhrát Mbappé?

Také za Mbappém létá jeden kompliment za druhým. Ještě důležitější však je suverenita, kterou mladý Francouz potvrzuje každým svým pohybem. Proti Messimu stál celkem třikrát, dvakrát vyhrál, jednou remizoval.

Mimochodem, Messiho plakáty si jako kluk nad postel nelepil. Uznává ho, ale zbožňoval Cristiana Ronalda. „Když se ho zeptáte, jestli je lepší Messi, nebo Cristiano, hodinu vás bude přesvědčovat, že Ronaldo. Je pro něj nedotknutelný,“ líčil bývalý spoluhráč Abdou Diallo.

Kdo ví proč, ale Mbappé má na Argentince pifku. Před pár měsíci se třeba opřel do úrovně jihoamerického fotbalu: „V Evropě hrajeme pořád těžké zápasy, proto jsou evropské týmy na mistrovství světa vždycky ready. V tom Brazílie s Argentinou zaostávají.“

Však už jsme zmínili jeho koncert před čtyřmi lety. Rozmetal Argentinu, když mu bylo devatenáct. Mnohým tehdy poprvé došlo, že z něj roste fenomén. Pokud má někdo šanci dotáhnout se na Messiho střelecké rekordy, je to právě Mbappé.