Southgate a penaltové zklamání. Už zase! Výběr střelců beru na sebe, řekl

O neúspěšném dramatu s Německem ve starém Wembley z roku 1996 kdysi vyprávěl: „Šel jsem ze stadionu, a i když mě všichni utěšovali, měl jsem pocit, že za všechno můžu já. Že jsem spoluhráčům všechno zkazil.“



Nyní si anglický neúspěch při penaltách vyčítá znovu: „To já jsem rozhodl o tom, kteří střelci půjdou kopat. Viděl jsem, jak si vedli v tréninku. Bohužel, nepovedlo se to, nesu veškerou zodpovědnost.“

Na rozhodující penaltu poslal trenér nečekaně teprve devatenáctiletého Bukaya Saku.

Kometu šampionátu, fotbalistu Arsenalu, jenž se do závěrečné nominace dostal možná jen díky zranění jiného mladíka Masona Greenwooda. V průběhu turnaje se Saka prosadil do základní sestavy, do finále přišel jako první střídající hráč.

Ale že pak vyrazil i na rozhodující kop, když penalty v klubu běžně nekope? Velké překvapení.

Vůbec bylo pořadí střelců Anglie zvláštní, jako by obrácené. Od nejstarších po nejmladší. Od nejzkušenějších po neostřílené. Kapitán Harry Kane i stoper Harry Maguire proměnili, ale další tři střelci už nikoli.

Marcuse Rashforda i Jadona Sancha přitom Southgate poslal na hřiště výhradně kvůli penaltám až v poslední minutě prodloužení. Ovšem první z nich pálil do tyče a druhého vychytal gólman.

„Nasadit dva hráče na posledních pár chvil a pak je poslat na penaltu, je hodně odvážné rozhodnutí. Pro fotbalistu obrovská zodpovědnost, nesmírný tlak. Navíc, když jste si předtím skoro dvě hodiny nekopli do míče,“ popisoval bývalý anglický útočník Alan Shearer ve studiu televize BBC.



Ne, Southgatovi nevyšel tah podobný tomu, jaký udělal před sedmi lety na mistrovství světa svérázný nizozemský kouč Louis van Gaal. Před koncem prodloužení ve čtvrtfinále s Kostarikou vyměnil brankáře a Tim Krul, penaltový specialista, vychytal postup.

„Byli jsme na penalty dobře připravení, trénovali jsme je a těžko šlo udělat víc,“ přesvědčoval anglický kouč.

Angličané ve finále dbali na defenzivu, zvlášť poté, co se díky rychlé trefě Luka Shawa dostali do vedení. Zatáhli se, vyčkávali, trpělivě bránili. Víc šancí si vytvořili znovu až v prodloužení, kdy chtěli rozhodnout -⁠ jako by měli strach z vlastní penaltové minulosti.

Před šampionátem v Rusku v roce 2018 čekali na úspěch v rozstřelu dvaadvacet let.

Když pak přece jen na penalty v osmifinále vyřadili Kolumbii, věřili, že známé prokletí je definitivně pryč. Hrdinou byl Jordan Pickford, brankář Evertonu, jenž dva penaltové pokusy soupeře zneškodnil i v nedělním finále. Jenže: nestačilo to.

„Bude to bolet až do konce našich kariér,“ prohlásil smutně kapitán Harry Kane. „Nemohli jsme udělat víc. Když neuspějete, jsou penalty ta nejhorší věc na světě. Nebyl to náš den, ale chci věřit, že nám to do dalších let pomůže.“

Nic jiného ani Angličanům nezbývá.