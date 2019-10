Král a deset změn. Čtenáři chtějí Ondráška i Simiče, do brány Koláře

Hlasující by rádi viděli jedenáctku z náhradníků. A v rozestavení s pěti záložníky, tudíž by musel nastoupit jeden ze středopolařů, který v pátek hrál při vítězství nad Anglií (2:1) – v tomto případě Král, na klubové úrovni nastupující za Spartak Moskva.

Dopřáli by debut Lukáši Kalvachovi z Plzně a také Ondřeji Kolářovi. Slávistický brankář si však na premiéru bude muset počkat, trenér Šilhavý na tiskové konferenci uvedl, že celý zápas odchytá Jiří Pavlenka.

Sestava čtenářů iDNES.cz proti Severnímu Irsku Kolář - Řezník, Kúdela, Simič, Krejčí - Kalvach, Král - Kopic, Hušbauer, Zmrhal - Ondrášek

Mimochodem, gólman Brém se v anketě umístil na dvanáctém místě těsně za Kolářem, obdržel o 55 hlasů méně.

Jinak je ale slušná šance, že se účastníci ankety do večerní sestavy trefili. Šilhavý avizoval, že nasadí ty, na které se proti Anglii nedostalo. Čtenářům se do sestavy nevešel útočník Michael Krmenčík, místo něj by na hrotu rádi viděli Zdeňka Ondráška, strůjce senzačního triumfu.

Na pravém beku chtějí dodatečně povolaného Radima Řezníka, uprostřed defenzivy Ondřeje Kúdelu se Stefanem Simičem, vlevo Ladislava Krejčího, který začal v obraně nastupovat v Boloni.

Do zálohy by kromě zmiňovaných fotbalistů postavili Jana Kopice, Jaromíra Zmrhala a Josefa Hušbauera, který by měl mužstvo vést jako kapitán.

Se Severním Irskem hraje reprezentace na pražské Letné od 19 hodin a průběh duelu vám přineseme v podrobné online reportáži.