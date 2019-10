Bulharsko 2019. Domácí fandové rasisticky uráželi Angličany a hajlovali

Pondělní kvalifikační duel o Euro v Sofii byl kvůli nevhodným pokřikům poprvé přerušený ve 23. minutě. Znovu se začalo hrát zhruba po pěti minutách, podruhé sudí zastavili utkání chvíli před přestávkou.

Them Bulgaria fans are absolutely disgusting, @UEFA needs to do something about this. Racism doesn't have a place in football and needs to be kicked out.

Zmiňovaný Mings byl terčem urážek jako první.



„Řekl jsem o tom kapitánovi Harrymu Kaneovi. On šel za trenérem a ten si promluvil se čtvrtým rozhodčím. Po druhém přerušení jsme mohli předčasně odejít do kabin, ale rozhodli jsme se zůstat a těch pár minut dohrát. Na hřišti jsme jim mohli odpovědět nejlépe,“ citoval Mingse server BBC.



„Všechno jsme nahlásili a sudí zakročili velmi rychle. O pauze jsem hráčům říkal, že při dalších projevech rasismu odejdeme z trávníku. Ale druhý poločas byl klidnější, a hráči tak mohli všem odpovědět na hřišti,“ řekl anglický trenér Gareth Southgate, jehož svěřenci už o půli vedli 4:0.



V Bulharsku se stalo to, na co angličtí fotbalisté opakovaně upozorňovali. Forvard Tammy Abraham na začátku minulého týdne uvedl, že tým je připravený opustit hřiště, pokud k rasistickým projevům domácího publika dojde.

Nakonec se mužstvo na speciálně svolané schůzce domluvilo na dodržení tzv. třístupňového protokolu UEFA. Rozhodčí nejprve fanoušky vyzve, aby se přestali chovat nevhodně, pak utkání přeruší a zároveň odvede fotbalisty do kabin. Následně jej může i ukončit.

Na Stadionu Vasila Levského, mimochodem z velké části zavřeného kvůli předchozím rasistickým incidentům ze zápasů s Kosovem a v České republice, došlo na první stupeň.

Sudí i pořadatelé totiž zasáhli poměrně rychle, kromě varování prostřednictvím hlasatele také nechali vyvést skupinu nejradikálnějších chuligánů.

O poločasové přestávce bylo anglické reprezentaci nabídnuto, jestli fotbalisté nechtějí zůstat v kabinách (čili by došlo k naplnění druhého stupně). Ti to však odmítli.

„Všichni jsme se na tom shodli. Hráči, trenér, realizační tým. Jsem pyšný na to, jak jsme to zvládli a myslím, že jsme se rozhodli správně. Všichni ty nadávky slyšeli a mně osobně nijak moc nevadí. Spíš je mi líto lidí, kteří mají takové názory,“ podotkl Mings.

Zatímco bulharský trenér Krasimir Balakov a většina jeho hráčů po utkání uvedla, že žádné rasistické nadávky neslyšela, uznání od anglických hráčů i médií si vysloužil domácí kapitán Ivelin Popov. Ten o pauze ani nešel do šatny a celou poločasovou přestávku se snažil domluvit fanouškům, aby se uklidnili.

Bulgaria captain Ivelin Popov had a heated discussion with some Bulgarian fans during the break of tonight's #BULENG qualifier after the match had been stopped twice for racist chants in the first half

„Slyšel jsem, co o přestávce udělal. Podnikl to zcela sám a něco takového potřebuje odvahu. Na něco takového by se nemělo zapomínat. Nebylo lehké hrát v takové situaci, která by v roce 2019 neměla nastat. Jsem rád, že jsme se nad to povznesli a získali tři body,“ napsal na twitter útočník Marcus Rashford, který se na vysoké výhře stejně jako Kane podílel jedním gólem. Po dvou brankách dali Ross Barkley a Raheem Sterling.

Bulharům nyní hrozí ještě tvrdší tresty, včetně uzavření celého stadionu pro listopadový zápas s českým týmem.

Marcus Rashford (Twitter) @MarcusRashford Also been told what the Bulgaria captain did at half-time. To stand alone and do the right thing takes courage and acts like that shouldn't go unnoticed. #NoToRacism

Kouč Balakov sice prohlásil, že nic neslyšel, ale dodal: „Pokud to je pravda, tak je nám to opravdu líto.“ Incident vyvolal silnou reakci i v bulharské vládě, její předseda Bojko Borisov vyzval šéfa tamního svazu Borislava Mihajlova k rezignaci.



„Kvůli ostudné porážce s Anglií a sérii špatných výsledků ukončujeme veškerou spolupráci s fotbalovým svazem, dokud Mihajlov neodstoupí,“ uvedl na svém facebookovém profilu.

„Zároveň odsuzuji chování skupiny idiotů na stadionu. Bulharsko je jednou z nejtolerantnějších zemí světa, žijí zde pospolu lidé různých etnik i vyznání. Proto je nepřijatelné, abychom kvůli takovým jedincům byli spojováni s rasismem,“ dodal Borisov.