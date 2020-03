Spása z Ruska. Hostilo mistrovství světa, nabídlo se, že uspořádá Euro

Měli na starost větší turnaj, než je mistrovství Evropy se čtyřiadvaceti účastníky. A zvládli ho.

Mají stadiony, mají zkušenosti a zatím je netrápí koronavirus.

Rusové nabízejí, že uspořádají červnové Euro 2020, kterému kvůli pandemii hrozí odklad.

S návrhem vystoupí na úterní videokonferenci Evropské fotbalové unie (UEFA), která o osudu kontinentálního šampionátu rozhodne.

„Samozřejmě to nejdřív s představiteli UEFA musíme probrat. Jak by formát turnaje mohl vypadat, kolik zápasů by se odehrálo a tak dále,“ citovala ruská média Sorokina. „A hlavně to musí rozhodnout UEFA.“

Euro má odstartovat 12. června v Římě soubojem domácích Italů proti Turkům. Šest skupin po čtyřech se odehraje celkem ve dvanácti městech od Bilbaa po Baku, jedním z hostitelských metropolí je i Petrohrad.

Češi jsou v britské skupině s Anglií, Chorvatskem a vítězem jedné z baráží, která se měla hrát poslední týden v březnu. Los českému mužstvu určil dvě utkání v Glasgow a jedno v Londýně.

Pokud by se UEFA přiklonila k ruskému návrhu, s největší pravděpodobností by se hrálo na stadionech, které hostily mistrovství světa.

Vedle Petrohradu to jsou Moskva, Kazaň, Kaliningrad, Saransk, Soči, Rostov na Donu, Volgograd, Jekatěrinburg, Samara a Nižnij Novgorod.

„Pochopitelně budeme respektovat rozhodnutí UEFA. Každopádně Rusko má mnoho zkušeností s pořádáním významných sportovních událostí,“ upozornil místopředseda ruské vlády Dmitrij Černyšenko.

„Jsme připraveni přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti sportovců,“ zdůraznil ministr sportu Oleg Matyzin.

Nabízí se tak několik možností, jak s kontinentálním šampionátem naložit. Je totiž takřka vyloučené, že se odehraje v původní podobě a zároveň v původním termínu.

Odklad na červen 2021.

Odklad na prosinec 2020.

Varianta Rusko.

Jako hostitel jiná země.