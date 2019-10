V Olomouci se rozjel, na Brno ale Přibyl nedá dopustit

„Ve Slavii jsem toho moc neodchytal, a když jsem přišel v roce 1991 do Olomouce, začal jsem chytat ligu a vybudoval jsem si pozici jedničky. Vybavuji si neopakovatelné zápasy proti Realu a Hamburku,“ řekl Luboš Přibyl.

Přesto pro něho bylo automatickou volbou pro exhibiční zápas místo v brněnské sestavě. Během své špičkové kariéry se do ní přemístil právě ze Sigmy a zůstal jí věrný skoro jedno desetiletí.

„Dnes už mohu říct, že to bylo fantastické období. I když se nám nepodařilo úspěšně zahrát v pohárech, tak v lize jsme byli dominantní. Hráli jsme ofenzivně a lidi to bavilo,“ zavzpomínal současný trenér gólmanů ve Slovácku. Za Lužánkami mu kdysi učarovaly vysoké návštěvy, na které rád vzpomíná.

„Když pominu zápasy se Spartou a Slavií, chodilo na nás patnáct dvacet tisíc diváků na Benešov nebo Lázně Bohdaneč. Vybavuji si i derby s Drnovicemi, Baníkem, Sigmou, ta kulisa byla výborná. Kdo to nezažil, ten to nepochopí. Je škoda, že mladší generace už to nezažije. Návštěvy 30 až 40 tisíc diváků se nejspíš opakovat nebudou, navíc takový stadion ani nemáme,“ pokrčil rameny.

I tyto vzpomínky se Přibylovi na slavném stadionu vrátily. „Pro mě jsou to moc pozitivní pocity, vrátit se na místa, kde jsem za Boby odchytal spoustu zápasů před skvělou diváckou kulisou ve výsledkově úspěšné éře. S klukama se už moc nevídáme, maximálně v rámci podobných zápasů. Nálada v týmu byla výborná. Jsem rád, že se taková akce uskutečnila a já se jí mohl zúčastnit,“ poděkoval za pozvánku.

Doposud marný boj brněnských nadšenců o rozpletení vztahů a vazeb kolem stařičkého stadionu bývalý brankář vnímá. Otevřeně přiznává, že ohledně možnosti, že by za Lužánky najely bagry a stavební stroje a začalo se něco pozitivního dít nebo přímo stavět, je skeptický.

Momentka ze zápasu Brna a Olomouce na stadionu za Lužánkami.

„Anabázi se stadionem sleduji a vnímám iniciativy a akce, co se tu konají. Mám trochu obavy, že to nepomůže. Obrazně řečeno, míč je na jiné straně. Jsou tu majetkové problémy, to je zásadní problém. Z toho, co občas čtu v diskusích, mám dojem, že by bylo dobré postavit nový stadion, a ani by nemusel být za Lužánkami. Jak ta doba postupuje, tak těch lidí, co to tu zažili, ubývá. Lidé volají po stadionu nového typu, aby byl z hřiště kontakt s divákem, čemuž rozumím, je tam kontakt hráčů s diváky,“ připomíná.

Zbrojovku její bývalý pilíř dál sleduje, bývá návštěvníkem přímo na stadionu v Králově Poli. Práci ale má ve Slovácku, kde piluje talent Matouše Trmala a jeho kolegů. „Po konci v Brně jsem pracoval u dorostu ve Slavii, což mě až tak nenaplňovalo. Potom jsem zažil pád s Jihlavou do druhé ligy a poznal jsem, co obnáší druhá liga. První liga je první liga. Ty zápasy mají náboj, je to prestiž, adrenalin, emoce. To v druhé lize tolik není, je to podle mě velký rozdíl,“ řekl.