Hra drhne, bodů přibývá. Zbrojovka stoupá k čelu a myslí na posily

„Pro nás je každá výhra důležitá, druhá liga není vůbec jednoduchá. Každý zápas je soubojový, je to strašně náročné,“ oddechl si autor jediné branky zápasu.

Zbrojovka se díky ní dotáhla těsně za špici druhé ligy. Na první místo jí před první reprezentační pauzou díky zaváháním kompletního vedoucího tria chybí pouhý bod. Po třech ztrátách v prvních čtyřech kolech je tak v popředí tabulky velmi rychle zpět v boji o přímý postup.

„Pomalu se nám daří mazat ztrátu ze začátku soutěže,“ připomněl brněnský kouč Luděk Klusáček, že na přelomu července a srpna jeho svěřenci s podobně utrápenými výkony prohrávali. To se Zbrojovce podařilo zlomit, aktuálně drží sérii čtyř vítězství, třikrát v řadě vyhrála o gól.

„Některé duely jsme zvládli, nechci říct se štěstím, ale trochu i díky bojovnosti. Možná nám fotbalový pánbůh vrací něco, co nám v úvodu sezony upřel,“ uvažoval Klusáček, který dvakrát střídal v poločase a dvakrát v 56. minutě, a až pak se jeho svěřencům vůbec podařilo dostat poslední Varnsdorf pod tlak. Do poločasu byl častěji na míči hostující outsider, jenž se však ke své smůle zařadil na seznam těch, kteří sice Zbrojovku potrápili, nakonec však nedokázali čelit individuální kvalitě jejích hráčů.

Přes sobotní tříbodový zisk ovšem nebude reprezentační pauza v Brně úplně klidná. V pátek se zavře přestupové okno a vedení klubu si uvědomuje, že mužstvo je třeba zkvalitnit. Kostrbatý sobotní výkon to jen potvrdil. „Usilujeme o posílení. Ve hře máme tři jména na tři různé posty,“ uvedl sportovní manažer Zdeněk Psotka. Znovu však upozornil, že sehnat hráče do druhé ligy není snadné, jedno z jednání údajně ztroskotalo v pátek.

Podle informace MF DNES měla Zbrojovka již dříve zájem o návrat stopera Pavla Dreksy, stála prý také ve frontě zájemců o služby Michala Hubínka. Ten však zamířil do Českých Budějovic a místo něj se do zálohy podařilo přivést ostříleného Kamsa Maru.

Trenér chce krajního obránce

Kouči Klusáčkovi by ještě vyhovovala posila na kraj defenzivní linie. „Potřebujeme posílit, bavíme se delší dobu o jedné pozici, a to pozici krajního beka. Zatím to nevychází. Kádr není tak široký, doplňujeme ho dorostenci. Abychom naplnili ambice, chtělo by to příchod jednoho hráče,“ řekl. Tímto vyhlédnutým borcem byl podle informací z fotbalového prostředí prostějovský zadák Jakub Elbel.

Bez ohledu na to, kolik nových hráčů se ještě podaří do Zbrojovky zabudovat, Klusáček apeluje na svůj tým: „Celkově potřebujeme zkvalitnit. V prvním poločase proti Varnsdorfu jsme na míči byli mizerní, soupeř nás přehrával. To byl hlavní kámen úrazu. Víc jsme běhali bez balonu, pak nám chyběly síly.“

O přestávce proto sáhl nejen ke střídání, ale i k promluvě k mužstvu. „Bavili jsme se o ofenzivě. Hlavně přes křídla jsme se potřebovali dostávat mnohem víc do hry. Pak byla naše představení dopředu nebezpečnější. Čekali jsme, kdy padne gól, šance byly velké,“ řekl Klusáček.

Trenér Luděk Klusáček na setkání s fanoušky Zbrojovky Brno.

Mimo jiné v poločase nechal v šatně stopera Jakuba Šurala, jemuž se sečetly zdravotní potíže z průběhu týdne s inkasováním žluté karty už ve 12. minutě.

Výher, i když nejsou přesvědčivé, si Klusáček váží. „Je cenné, že se nám v posledních zápasech zlepšila hra defenzivy, už nemusíme výsledky obracet, což se dělo v prvních kolech. Byl bych raději, kdyby výhry byly výraznější a nemuseli jsme se strachovat o body, dnes však přijel obrovsky kvalitní soupeř. Nebylo to pro nás jednoduché,“ přiznal kouč Zbrojovky.