Sestup moc nezměnil. Brno doma prohrává, diváci pískají a chtějí bojovnost

„Já jsem osobně naštvanej jako kráva,“ prohlásil brněnský útočník Roman Potočný po středečním zápase proti Dukle, který domácí prohráli 0:2. „Štve nás to všechny. Když už se stane, tak aspoň tohle je dobře,“ sypal ze sebe.

Na hřišti se to před odchodem do kabin tolik neprojevilo, tam favorit druhé ligy rozhněval především fanoušky. Ti Potočného a spol. vyprovodili pískotem a skandováním, v němž se dožadovali bojovnosti.

Nevystřelit přímo na branku je tristní. Představoval bych si to jinak, pro vítězství je potřeba udělat víc. Luděk Klusáček, trenér fotbalistů Brna

Zbrojovka se trápila i ve třetím zápase začínajícího druholigového ročníku, v němž má za cíl postup mezi elitu. Poprvé se jí však nepovedlo zareagovat na vedoucí gól soupeře, inkasovala i podruhé a po remíze s Vlašimí a šťastné výhře nad béčkem Olomouce má v sezoně také premiérovou prohru.

„Dukla zvítězila zaslouženě. My jsme hráli bezpohlavní, sterilní fotbal,“ přiznal kouč Luděk Klusáček. Dobře bylo na hlavní tribuně slyšet jeho hlasité nabádání hráčů, aby byli odvážnější, nebáli se jít jeden na jednoho. Jako kdyby se ale při soubojích s obranou Dukly projevilo, že Brňané hráli minulý zápas v neděli, zatímco soupeř v pátek.

Místo závěrečného tlaku dotahujícího favorita se balon víc pohyboval na polovině Zbrojovky.

„Hrát do plných doma je těžké. My jsme to zažili minule s Vyškovem a prohráli jsme, dnes to s námi mělo stejně náročné Brno,“ zastal se domácích trenér vítězů Petr Rada. „Měli jsme ze Zbrojovky respekt, z Jakuba Řezníčka. Má zkušený mančaft. Myslím si, že Brno je na začátku, asi se sehrává, přišel nový trenér, nějakou dobu to může trvat. Určitě bude patřit nahoru,“ konejšil zpražené domácí.

Alli pořád řeší odchod

Vedení Zbrojovky má v plánu po příštím kole sesumírovat, jak se sezona rozběhla, a rozhodnout o případných změnách. Klusáček už nyní tuší, že bez posil se Radova předpověď nemusí naplnit.

„Ukázalo se, že zatím úplně nefunguje to, co jsme si mysleli, že bude naší předností, a to je hra dopředu. Ta se nám nedaří, tři vstřelené branky za tři kola je málo. Doplnění bude potřeba. Výsledky a výkony nám už něco naznačují. Nechci řešit veřejně, na jaký post posílení hledáme, ale pracujeme na tom. Konkurence je nutná. Máme některá místa, kde nám to tolik neklape,“ prohlásil Klusáček.

Brněnský záložník Wale Musa Alli (v červeném) v druholigovém zápase proti Dukle, jímž se vrátil do sestavy Zbrojovky.

Na mysli musí mít především záložní řadu, která Zbrojovku včera rozhodně nenastartovala. Domácí vyprodukovali jen střely vedle, gólmana Dukly k zákroku nepřinutili. „Nevystřelit přímo na branku je tristní,“ přiznal Klusáček. Ve hře mu vedle odvahy chyběla také kreativita. „Představoval bych si to jinak, pro vítězství je potřeba udělat víc. To se asi nedá úplně naučit, to musí být v typologii hráčů. V tomto ohledu musíme divákům ukázat něco jiného,“ nevymlouval se.

Do druhé půle poslal do hry poprvé v sezoně i Wale Musu Alliho, jenž je od začátku přípravy jednou nohou pryč z Brna. Protože se ho ale stále nepodařilo prodat a má platnou smlouvu, nastoupil minule za béčko a včera i ve druhé lize. „Pořád se řeší jeho odchod. Momentálně je tady, je k dispozici, proto jsme ho i přes tréninkové manko využili,“ vysvětlil kouč.

Jenže ani Alli, jemuž se v minulé sezoně dařilo „větrat“ i daleko zvučnější soupeře, než je současná Dukla, však z trápení Zbrojovky nevyčníval. Nedostal se ke svým obávaným únikům po křídlech, a když už se uvolnil, scházela mu přesnost ve finální fázi.

„Samozřejmě nám nepomáhá, že jsme spolu poměrně krátce. Nicméně prvních dvacet pět minut bylo dnes dobrých, to jsme byli sehraní, jen jsme akce nedotáhli do konce,“ připustil Potočný, že omlouvat utrápenou hru nesehraností již není namístě. „Gól jsme dostali, když byla Dukla poprvé za půlkou, ani nemůžu říct z čeho. Polovinu z nás ta branka položila. Místo abychom hráli pořád stejně, začneme to cpát dozadu,“ zlobil se zkušený fotbalista, jemuž v Brně připadlo zahrávání standardních situací.

Z jedné vypálil těsně vedle, což byla možná největší šance Zbrojovky. „Fotbal se hraje od toho, aby se střílelo na bránu, nám to lítalo vedle. Když jsme konečně lepší, což jsme první dvě kola nebyli, ale bodovali jsme, tak prohrajeme. Za to jsem naštvaný,“ zopakoval.