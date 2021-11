Z trenéra jihlavských fotbalistů Kameníka je „distanční kouč“

„Vyzkoušel jsem si to takhle už celý minulý týden, kdy jsme hodnocení utkání či různá videa řešili s hráči distančně. Poslal jsem jim materiály přes počítač a pak jsme měli pohovor po telefonu,“ pokračuje Kameník. „Je to jinačí druh práce. Ale já doufám, že tohle v budoucnu určitě nebude cesta. Protože fotbal bez osobního kontaktu na hřišti se dělat nedá.“



Páteční domácí duel s Vyškovem sledoval Kameník z domu. „Požádal jsem společnost, která nám naše zápasy nahrává, aby mi udělali stream na YouTube kanál,“ prozrazuje. „Zavřel jsem se v jednom pokoji, kde jsem to sledoval. Občas jsme u toho byli se synem, který fandil vedle mě.“

Připouští, že při trénovaní na dálku prožíval větší nervy, než které zná přímo z lavičky. „Je to samozřejmě mnohem horší a náročnější, hlavně psychicky. Protože nemůžete moc pomoct,“ říká Kameník. „I když jsem byl s kolegy ve spojení – prakticky každých deset, patnáct minut jsme si volali.“

S vývojem utkání mohl být trenér spokojený. Jihlavský tým se už v páté minutě dostal do rychlého vedení. „Myslím, že jsme do zápasu dobře vstoupili. Náš gól byl zasloužený, dobře jsme se dostali do pokutového území, kde soupeř fauloval Kubu Selnara,“ sledoval Kameník. „A Filip Vedral, sice na dvakrát, penaltu proměnil.“

V dalším průběhu Kameníkovi chyběl pojišťující gól. „Tak jak se nám to v poslední době stává, scházela druhá branka. Přitom šance na to byly. Za stavu 1:0 jsme jednoznačně měli přidat další gól,“ mrzí trenéra. „Příležitosti jsme měli a zápas by se pak mohl vyvíjet mnohem klidněji.“



Ve druhém poločase měli více ze hry hráči Vyškova. „Dostali jsme se zbytečně pod tlak, jako bychom se báli o výsledek. Byli jsme malinko víc zataženější,“ mrzelo trenéra.

Na vyrovnání ovšem hosté nedosáhli. A tak se Jihlava, která se po 334 minutách střelecké impotence konečně dočkala branky, radovala z hubené výhry. „Realizační tým a hráči to zvládli výborně, je to pro nás důležité vítězství, cenné tři body,“ má radost Kameník. „Každé vítězství je dobré, výhra 1:0 je o to cennější. Zvlášť, když víme, že nás střelecká produktivita trápí.“

Na druhou stranu si Jihlava dokáže pomoct kvalitní defenzivou. „Za poslední čtyři zápasy jsme ze hry nedostali gól, což je dobrá vizitka. Inkasovali jsme jen z penalty,“ připomněl Kameník bezbrankové remízy s rezervou pražské Sparty a na Žižkově a porážku 0:1 v pohárovém utkání s prvoligovými Bohemians 1905.



Na konci tohoto týdne by se Kameník chtěl znovu připojit k mužstvu. „Doufám, že ve čtvrtek nebo v pátek se objevím v Jihlavě. Další týden se budeme chystat na utkání v Příbrami, tam chci být na sto procent k dispozici,“ zmínil aktuální reprezentační pauzu.

„Je mi líto, že teď nemůžu být s hráči a kluky z realizačního týmu. Ale takové situace zkrátka dnešní doba přináší. Nedá se nic dělat,“ krčí rameny Kameník, který si však od fotbalu rozhodně neodpočine.

„Mám možnost sledovat snad všechny zápasy, které jsou,“ prozradil, že si předplatil nadstandardní internetovou službu. „Třeba v sobotu jsem začal ráno juniorkou Jihlavy, pak jsem to přepnul na duel Brna s Duklou a poté přepínal mezi Hradcem Králové a Bohemkou v Liberci,“ líčí s úsměvem. „Snažím se trošku více sledovat věci, na které normálně není tolik času,“ dodal.