Měli jsme to těžké, Baník hrál dobře, řekl Vrba. Byl rád za postup i nulu vzadu

Středeční osmifinále Mol Cupu přineslo minimum šancí. Rozhodnutí padlo minutu před koncem z penalty, kterou proměnil stoper Hancko.

„Neprosazovali jsme se jako v předchozích zápasech. Ale bylo to tím, že Baník hrál v defenzivě dobře, nedělal chyby a my to měli těžké,“ zdůraznil Vrba.

Překvapil vás soupeř?

Hrál o Evropu, možná to byl pro něj dosud nejdůležitější zápas na jaře. V lize je pro něj cesta do pohárů složitější.

I proto byl souboj chvílemi vyhrocený?

Baník hrál o všechno, měl to těžké. Aby se dostal na čtvrté místo v lize, nebude pro něj legrace, i když zápasů je pořád dost. A když bude hrát jako tady na Spartě, určitě na to má. Ale to nic nemění na tom, že přes pohár měl cestu snažší.

Projevilo se na vás, že jste odehráli teprve druhé utkání od 20. února?

Když nemáte pravidelnou zátěž, není to ideální. Potřebujeme rytmus, jednou hrajeme, pak zase ne. Nebo nevíme, kdy budeme hrát příště. Když jsem přišel, hráli jsme pořád, bylo víc zápasů, což bylo lepší. Teď se to zaseklo.

Potřetí za sebou jste neinkasovali, přestože jste vyměnil brankáře a i obrana hrála v jiném složení.

Byl to klasický pohárový zápas, kdy se hraje na jeden výsledek, hra je opatrná, nesmíte udělat chybu. Je to jiné než v lize, kde zaváhání můžete příště napravit. Je dobře, že jsme postoupili a samozřejmě nula vzadu je taky v pořádku.

Dal jste poprvé šanci Hečovi, v obraně byl od začátku Hanousek, který pod vámi dosud nastupoval minimálně. Využili svou příležitost?

U Heči je to jasný, chybu neudělal, možná jednou při rozehrávce, jinak spolehlivý výkon. U Hanouska bych si představoval, že v ofenzivní fázi bude aktivnější. Ale dlouho nehrál. Když se na hřiště dostane víc, bude si i víc věřit.

Celý zápas zvládl Hložek, který se minulý týden vrátil po dlouhodobém zranění. Vidíte na něm, že se zlepšuje?

Přiznám se, že jsem mu chtěl dát menší úsek hry. Ale nakonec jsem se rozhodl jinak. Potřebuje hrát co nejvíc, větší zápasovou zátěž, víc tréninků. Nezklamal. Když šel sám na bránu, mohl být trpělivější a rozhodnout. Ale jinak odehrál dobré utkání.