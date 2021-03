Dřív bychom takové zápasy nezvládli, řekl Hancko, střelec postupového gólu

Sparta vyhrála zápas, v němž se jí ne všechno dařilo. Zdolala nažhaveného soupeře, který podal výborný výkon, jeden z nejlepších v sezoně.

„Nechci to přehnat, ale rok nebo dva zpátky bychom takové utkání prohráli. Dnes to zvládáme, což je nejdůležitější,“ zdůraznil Hancko v rozhovoru pro klubovou televizi.

„Máme nulu vzadu, dali jsme gól a postupujeme. To je hlavní. Teď se z toho jen poučit a připravit se na nedělní ligu v Budějovicích.“

Dál může snít o obhajobě trofeje, ve čtvrtfinále Spartu čeká vítěz duelu Vlašim - Jablonec, rozhodl o tom čtvrteční los.

V osmifinále ve velmi chladném pražském podvečeru bylo Spartě chvílemi horko. Silou vůle však atakům Baníku odolala. „Těžký zápas, pohárový. My po karanténě nemáme zápasový rytmus, což bylo znát,“ poznamenal Hancko.

Sparta odehrála teprve druhý duel od 20. února. Pak musela kvůli vyššímu počtu nakažených hráčů do karantény. Poprvé po ní nastoupila minulý týden v úterý proti Příbrami. O víkendu zase nehrála, protože v karanténě je její soupeř z Plzně.

„Neměli jsme dobrý pohyb, hlavně v prvním poločase. Baník byl velmi kvalitní. O to je důležitější, že jsme to zvládli. Takové zápasy nás ještě v lize i v poháru čekají.“

Souboj směřoval do prodloužení, v samém závěru však hostující Kaloč v pokutovém zemí fauloval Krejčího, který nabíhal na centr Plavšiče. Penalta, do konce zbývá minuta.

Míč si vzal třiadvacetiletý obránce. Ve Spartě se totiž úspěšných exekutorů nedostává.

Ostravský brankář Jan Laštůvka se vrhá po střele sparťana Dávida Hancka z penalty. Směr vystihl, ale vyrazit míč nedokázal.

David Moberg Kalrsson, který proměnil dvě penalty v Olomouci na začátku února, je už měsíc na marodce.

A před ním sparťané sedm pokutových kopů zahodili. Včetně přípravy selhalo pět střelců, Kozák s Dočkalem dvakrát, dále Souček, Hložek i Juliš, ten dokonce v derby proti Slavii.

Ve vypjatém utkání v Olomouci, při premiéře nového kouče Pavla Vrby, nezdary zlomil Karlsson. Když pak za týden nemohl hrát ve Zlíně, vzal to na sebe Hancko. A ve středu proti Baníku zase.

„Nebylo to jednoduché, ale věřil jsem si. Hned jsem si vzal míč, kluci mě podpořili. Jsem rád, že nám to pomohlo a nemuseli jsme jít do prodloužení,“ líčil Hancko.

„Když hrajete pohár na jeden zápas, ve hře je penaltový rozstřel, každé mužstvo se na to chystá. Když jsem si před zápasem promítal možné situace, tak jsem i na penalty myslel. A představoval jsem si, že ji dám. Nakonec na ni došlo a rozhodla,“ poznamenal.

„Pro mě byla takovým vrcholem v zápase, protože mě bohužel zase celou dobu bolelo koleno. Jsem rád, že jsem tu šanci dostal a využil ji.“

O bolesti kolene neuslyší sparťanští fandové rádi. Hancko s ním měl potíže od konce minulého ročníku. Promarodil většinu léta, na podzim přišel o několik zápasů. A kdyby teď měl zase chybět, pro Spartu by to byla velká rána.

Je jednou z klíčových opor týmů, duší mužstva. Dokáže dobře zastat pozici stopera i levého krajního obránce. V klubu sice hostuje z Fiorentiny, ale není dne, aby fanoušci nežádali vedení klubu: „Kupte Hancka.“ Ve smlouvě je opce na přestup.

Když tým na začátku února převzal Vrba, Hancko se z pozice stopera přesunul na levý kraj. Odehrál tam čtyři utkání, proti Baníku poprvé pod novým koučem hrál zase ve středu obrany. Jiný stoper Martin Vitík má totiž pro příští ligový zápas v Budějovicích trest za žluté karty a Vrba si chtěl vyzkoušet variantu bez něj, navíc chtěl do hry po delší době dostat levého beka Hanouska.

„Není pro mě jednoduché takhle přepnout. Když se to dozvím, vždycky jsem nervózní,“ přiznal Hancko ke změně postů.

„Snažím se si to v hlavě i na papíře uspořádat, napsat si, co musím plnit, protože ty úkoly jsou trochu jiné. Představuju si, kde se budu pohybovat a co budu přesně dělat. Jsem rád, že jsem to na hřišti zvládl a ten výkon byl dobrý.“