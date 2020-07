Mateřský klub z Havlíčkova Brodu by měl brát za Součka desítky milionů

V současnosti nejsledovanější český fotbalista Tomáš Souček začínal s fotbalem v rodném Havlíčkově Brodě. Jeho dres sice oblékal pouze do svých 12 let, přesto ho má ve fotbalovém „rodokmenu“ zapsaný jako mateřský klub, což znamená, že Slovan bude mít nárok na část peněz, které za jeho prodej vyinkasuje Slavia Praha.

Obchod mezi čerstvým ligovým mistrem a anglickým West Ham United FC už je to hotový. Tým působící v Premier League si pětadvacetiletého českého fotbalistu v minulých měsících doslova zamiloval, tudíž využil opci a hostování se změnilo v přestup.

Reprezentační záložník se tak stává nejdražším fotbalistou z české ligy v historii. Slavia by totiž jeho prodejem měla získat přes půl miliardy korun. V lednu přišel Souček do londýnského celku za 113 milionů korun na hostování do konce sezony, s tím, že v případě záchrany týmu v Premier League bylo součástí dohody automatické uplatnění opce, která Pražanům vynese dalších více než 400 milionů. Přesněji řečeno 429.

A to je mimořádně dobrá zpráva nejenom pro pražský klub, ale také pro havlíčkobrodský Slovan, který má nárok na „výchovné“.

„Pokud hráč přestoupí do jakéhokoliv klubu, a to jak v rámci České republiky, tak do zahraničí, bude klubem SK Slavia Praha - fotbal a. s. klubu FC Slovan Havlíčkův Brod doplacena částka ve výši 10 procent z přestupní částky na základě vystaveného daňového dokladu (faktury),“ uvedl pro deník Blesk šéf sešívaných Jaroslav Tvrdík.

Podle toho by měl havlíčkobrodský fotbalový klub v blízké době dostat pořádnou finanční injekci v podobě téměř 43 milionů korun!

„Ten přestup ještě není úplně hotový. A já se nevyjadřuji k ničemu, co není opravdu jisté,“ odmítl ve čtvrtek celou věc komentovat předseda divizního brodského Slovanu Pavel Mazánek. V pátek byl ovšem milionový obchod oficiálně potvrzen a Mazánkovi brzy přibudou příjemné starosti.

Skvělý příklad pro mládež

Na svého odchovance jsou v Havlíčkově Brodě už dlouho pyšní. „Hlavně je to obrovský vzor pro naše kluky, kteří na jeho příkladu vidí, že i odsud z malého města se dá dostat hodně vysoko,“ vysvětloval Mazánek.

Jiný klub by se možná snažil svého slavného odchovance co nejvíc využít k propagaci, v Brodě však nic takového nedělají.

„My máme standardně nastaveno, že se za námi Tomáš občas staví, když má čas a je zrovna v Havlíčkově Brodě. Ale neděláme z toho nikdy žádnou velkou vědu,“ uvedl šéf Slovanu.

Podle něj naprosto respektují soukromí skvělého fotbalisty, který s pražskou Slavií vyhrál třikrát ligu a dvakrát domácí pohár. Za reprezentaci pak nastoupil k 25 zápasům, v nichž dal tři góly.

„Víme, že o popularitu nestojí, je to hrozně skromný kluk,“ prohlásil na Součkovu adresu Mazánek. „Nicméně mezi naše mladé hráče chodí. Kdykoliv se s ním domluvíme a on má zrovna čas, tak s tím nemá problém,“ dodal.

Hlavně zůstat stejný

Brodským hráčem byl Souček do 17 let, kdy napevno přestoupil do Slavie. Předtím už tam ale několik let hostoval. A do hlavního města ho střídavě vozili rodiče a děda.

„Vozili mě sto kilometrů, což nebyla sranda. Mamka s taťkou si na to brali i dovolenou, pak je vystřídal děda. Tehdy jsem si to tolik neuvědomoval, prostě jsem se po škole sebral a jelo se na trénink. Až teď vidím, co pro mě udělali, kolik tomu dali času. Bylo to pro ně náročné psychicky i finančně,“ vzpomínal na své začátky v jednom z rozhovorů Souček.

„Rodiče mi vždycky kladli na srdce, ať se chovám slušně a neměním se. Hodně dohlíží na to, abych nebyl namachrovaný. Vidí, jak se někteří fotbalisti mimo hřiště chovají. Doufají, že budu pořád normální kluk, a já se o to snažím taky,“ doplnil.