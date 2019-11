Pardubického Solila potěšila trefa v Praze, a také dodatečná nominace

Duel s Vyšehradem stvrdil první příčku pardubického FK po podzimní části druhé ligy - nic na tom nezmění ani poslední kolo tohoto kalendářního roku, které už prakticky patří do jara (Solilův tým v něm po reprezentační přestávce v sobotu 23. listopadu od 10.15 vyzve doma Pod Vinicí brněnskou Zbrojovku). Pardubice nyní mají na kontě 35 bodů, druhá pražská Dukla i třetí jihlavská Vysočina na ně shodně ztrácejí čtyři body.

„Vyšehrad nás trápil, nebylo to vůbec jednoduché,“ řekl nicméně Solil. „V prvním poločase jsme myslím hráli lepší fotbal, vytvářeli jsme si v něm víc šancí. Lépe jsme kombinovali i se hýbali. Jak jsme dali gól, tak jsme se uklidnili a čekali na ně,“ popisoval středopolař.

Skóre se díky jeho trefě poprvé měnilo nedlouho před poločasovou pauzou, v 38. minutě. Pomohla k tomu skvělá nahrávka Pavla Černého, jednoho z nejzkušenějších borců v pardubickém mančaftu.

„Pavel mě hezky viděl, jenom jsem si seběhl, zpracoval balon. Gólman Vyšehradu byl spíš na středu branky, já si všiml mezery na přední tyči a uklidil míč do sítě. Jsem rád, že to tam spadlo,“ líčil Solil.

Po přestávce, v 60. minutě, výhru hostí pojistil další halv Michal Hlavatý.

„Vyšehrad pak sice hrozil ze standardek a nějakých centrů, ale to jsme dobře uhlídali. Nula vzadu, k tomu dva góly - to je to, co je důležité,“ shrnul Solil spokojeně.