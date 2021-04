Táborsko čeká důležitý záchranářský duel, hraje s Třincem

„Máme velmi dobrou formu a věřím, že doma zvítězíme,“ přeje si táborský kouč Miloslav Brožek. Jihočeši ve druhé polovině sezony padli jen dvakrát, naposledy si přivezli bod za remízu z Varnsdorfu a předtím v klíčovém utkání doma zdolali Blansko. V obou případech nedostali gól.

„Na podzim jsme hráli každý zápas v jiné sestavě. I teď máme absence, ale nedá se to srovnávat. Přivedli jsme nové posily, hráči se sehrávají a celkově si jako tým zvykáme na soutěž,“ líčí kouč, který ve Varnsdorfu postrádal sedm hráčů. Teď věří v návrat alespoň některých z nich.

Třinečtí s trenérem Františkem Strakou v úterý dohrávali souboj se Žižkovem, výhra 2:0 je pro ně potřebná. Hned tři dny poté je čeká daleká cesta. „Bude se jim lépe regenerovat. Přijedou stoprocentně připravení,“ má jasno Brožek.

Oproti předchozím spekulacím je nyní již skoro jasné, že i při nedohrání ČFL se bude ze druhé ligy sestupovat. „S osmi body po podzimu by to byl unikát, ale jsem přesvědčený, že se zachráníme,“ velí kouč. O záchranu se popere ještě několik týmů. Ze hry není ani Blansko, které se sice do příštího ročníku nepřihlásilo, ale sportovně soutěž ještě udržet může.