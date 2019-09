Góly budeme dávat, věří sokolovský trenér Šturma před Duklou

Baník hraje dynamický, rychlejší a bojovnější fotbal oproti tomu, co předváděl nedávno, ale bohužel nedává góly.

„To nás trápí od začátku soutěže, snažíme se hrát slušný fotbal, ale nedáváme góly,“ přiznává trenér František Šturma.

Baník Sokolov nejvíc tíží produktivita. „Na té děláme docela dost, věřím, že se to prolomí a že branky budeme dávat. Šance si určitě budeme vytvářet, o tom jsem přesvědčen, ale záleží, abychom je proměňovali. Potřebovali bychom zvýšit produktivitu,“ ví kouč.

Nejen že to ví, ale velmi se to snaží napravit. „Hodně se věnujeme útočné fázi, zakončení a střelbě. Byl bych rád, kdyby se to projevilo i v zápase.“

Možná to ale bude ještě nějaký čas trvat. V létě v Sokolově nastavili nový program a změnili styl hry. Dřív bylo mužstvo přestárlé, všechno do pomala a to chtěli změnit. Proto přišlo deset nových hráčů a ti si na sebe musí trochu zvyknout. Jenomže už by byl nejvyšší čas, aby se to srovnalo.

K dalšímu oddálení posloužil i zásah v reprezentační přestávce, kdy se vyřadil Glaser a odešel Ševčík, to byly další zásahy do týmu v průběhu rozjeté soutěže. „Každý musí začít sám u sebe, není čas na výmluvy jeden na druhého,“ míní Šturma.

V úterý Baník Sokolov málem šokoval ligovou Opavu, sehrál s ní vyrovnaný duel a prohrál těsně 0:1.

„Jsem spokojen, že jsme předvedli slušný výkon v defenzivě i směrem do ofenzivy, ale na druhou stranu nejsem spokojen, že jsme vypadli. Chtěl jsem se dostat do dalšího kola. Nejsem spokojen také s produktivitou, vytvořili jsme si osm, deset gólových příležitostí. Na jednu stranu jsem trochu spokojen, že tam byly dobré věci, na druhou stranu nejsem spokojen, že jsme nepostoupili a nedali jeden nebo dva góly a nevyhráli,“ přiznává trenér Šturma.

Na výkonu se podle něj dá stavět, i když je tu nebezpečí houpačkového efektu. Baník předvedl před čtrnácti dny podobný výkon v Ústí, kde předvedl nejlepší výkon sezony, následně propadl ve Vítkovicích. Nyní sehrál velmi dobré utkání v poháru s Opavou a v sobotu se poměří s Duklou Praha.

„Pevně věřím, že nepropadneme a navážeme na poslední zápas,“ dušuje se sokolovský trenér. Vždyť dobrých zápasů měl Baník většinu, nevyšly mu pouze dva, v Pardubicích a Vítkovicích.

„Chtěl bych, abychom co nejrychleji na tyto zápasy zapomněli, a spíš mysleli na ty, které se nám vydařily, a na ty navázali.“ Příležitost ukázat to budou mít sokolovští fotbalisté už v sobotu, kdy na svém hřišti přivítají Duklu Praha. „Je to těžký soupeř, hraje dobrý, nepříjemný fotbal. Budeme se snažit znepříjemnit jim jejich hru, a když si vytvoříme nějaké šance, abychom byli produktivnější,“ dodává František Šturma.