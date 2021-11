Líšeň má v brance krále čistých kont a vyrazila stíhat Zbrojovku

„Nezaměřuji se na osobní statistiku, pro mě osobně jsou důležitější body s mančaftem. Abychom se dostali co nejvýš,“ řekl Veselý po nervózní dohrávce 12. kola.

Oba soupeři ji dokončili v deseti; hostující Pavlo Rudnickij viděl červenou kartu již v 31. minutě, Erik Otrísal z Líšně ho pod sprchy následoval 21 minut před koncem.

Hosté si v závěru vynutili převahu, výrazně ale Veselého na cestě za jeho šestou nulou neohrozili.

Opora druhého týmu druholigové tabulky přesto přiznala mírné obavy ze závěru. „Vzadu v hlavě jsem trochu měl, že se nám několik zápasů nepodařilo dotáhnout v posledních minutách. Do našeho vyloučení soupeř neměl vůbec nic. Pak se síly vyrovnaly, Varnsdorf byl kvalitnější na míči, kombinoval, měl tam nebezpečné závary. Víc to hořelo, ale tentokrát jsme to přestáli a jsme rádi za tři body,“ podotkl Veselý.

Obavy zřejmě byly namístě, a to jak z pohledu jeho čistých kont, tak výher Líšně. Ta v sezoně již třikrát remizovala 1:1 po inkasování v poslední minutě.

Nebýt toho, měl by Veselý nejen o tři nuly víc, ale Líšeň dalších šest bodů na kontě, což by ji posunulo do čela druhé ligy. Takhle má však stále šanci přezimovat druhá, což dokázala už v minulé sezoně.

„Držet se čtyři body za Zbrojovkou je potěšující. Na tabulku je hezký pohled, když jsou na špici dva mančafty z regionu a z Brna. Je to dobrá vizitka jak pro SK Líšeň, tak pro Brno,“ soudí Veselý, který jen potvrdil, že v klubu z okrajové brněnské městské části není tabu téma účasti v baráži o postup. „Bylo by hezké se do ní dostat, poprat se o to. Už jsem ji jednou zažil v Jihlavě. My jdeme zápas od zápasu, a kdyby se podařilo potrápit Brno... člověk nikdy neví. Může se stát, že nás postihne bodový výpadek, a hned to bude jiné. Není možné pořád jenom vyhrávat. Určitě se ale snažíme doputovat co nejvýš,“ prohlásil Veselý.

V Líšni částečně navazuje na loňské počínání tamního trenéra brankářů Tomáše Sedmidubského, který v minulé sezoně v dresu Pohořelic udržel čisté konto dokonce sedmkrát v řadě.

Pokud by ho Veselý chtěl na podzim napodobit, nesmí být překonán v příštím kole na Spartě B. „Do každého zápasu jdu s tím, že nechci dostat gól. Kdo by chtěl? Na Spartě je to těžké, ale co není, může být,“ nadhodil Veselý.