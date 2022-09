Napadený rozhodčí: Vyhrožovali mi, že si mě najdou. Ale končit nechci

Nechutný incident z 1.B třídy řeší disciplinární komise Pražského svazu. Ve středu by měla padnout také trestní oznámení.

Je vám devatenáct, čerstvě jste se dostal na filozofickou fakultu. Budete rozhodčím dál?

Kdybych teď s pískáním seknul, burani by v podstatě dosáhli svého. Přece si to nenechám líbit.

To chce odvahu.

Přišlo by mi škoda, kdybych kvůli jednomu incidentu skončil s něčím, co mě baví. A co mi snad i jde.