Šmejkal slavil také podruhé. A fotbalisté Prostějova letí nahoru

Hanáci se na třetím místě dostávají do kontaktu s čelem tabulky. „Druhá liga je vždy vyrovnaná, v tomto ročníku to platí dvojnásobně. Stačí další dva zápasy a můžeme se zase propadnout. Pochopitelně chceme být úspěšní, koho by nebavilo vyhrávat. Někam jsme poskočili a chceme tam být i po dalších zápasech,“ prohlásil Šmejkal.



K výhře Prostějovským výrazně pomohlo vyrovnání v nastaveném čase na konci prvního poločasu. „Jít do druhého poločasu s mankem by bylo hodně nepříjemné. Vyrovnávací branka byla klíčovým okamžikem,“ kývl Šmejkal.

Domácí byli v průběhu celého střetnutí aktivnější, přesto se nedokázali dostat do pořádného zakončení a doplatili na to po dvaceti minutách, kdy Muchu překonal po rychlém kontru Vedral. I pak se Prostějov na útočné polovině trápil a pomohl mu až rohový kop těsně před pauzou, který zakončil hlavou Schaffartzik. Po obrátce otočil skóre po rychlém rozehrání faulu ve středu hřiště Koudelka, což Prostějovu stačilo na tři body.

„Přestože se nám při zakončení příliš nedaří, dali jsme dvě branky, což má svoji hodnotu. Proti Jihlavě to rozhodně nebylo nic snadného. Byli jsme sice o kousek lepší, ale vítězství nás stálo hodně sil,“ konstatoval Šmejkal, který si v závěru oddechl po hlavičce hostujícího Křišťála.

Míč, jenž směřoval do sítě, brankář Mucha vyškrábl na roh a pak už mohli domácí slavit vítězství. Šmejkal by rád sérii prodloužil. „S takovou představou a přáním přichází do angažmá každý trenér. Je to pochopitelně skvělé, ale musíme být skromní.“



V poznávání mančaftu mu pomohla reprezentační přestávka.

„Už před příchodem do Prostějova jsme věděli, že jsou tady pracovití kluci. Bojovníci. Společně se snažíme zlepšit hru dopředu, protože tým zatím nedával tolik branek. Snad se to lepší. Chceme udržet kvalitní obranu a zlepšit útok. Myslím, že to půjde.“