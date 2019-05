Souboj o krále východních Čech. Pardubice vyzvou favorizovaný Hradec

Člověk si dovede živě představit, jak trenér fotbalových Pardubic Jiří Krejčí asi v kabině hartusil minulou neděli v Táboře, kde jeho mužstvo „prošustrovalo“ tříbrankové vedení a s protivníkem ohroženým sestupem nakonec remizovalo 3:3. Vzduch se však mezitím vyčistil a impulzivní kouč nyní pevně věří, že před zítřejším derby s královéhradeckými Votroky v týmu panuje dobrá, bojovná nálada.

„K Táborsku jsme si něco krátce řekli, ale moc jsme se v tom babrat nechtěli - myslím si, že hráči pochopili, kde se stala chyba. Ale taktickou přípravu už jsme směřovali k té sobotě,“ podotkl trenér.

Favoritem derby je podle něho nyní průběžně čtvrtý Hradec, který má ještě šanci, byť malou, sesadit ze třetí barážové příčky Brno.

„Budeme se snažit mu to co nejvíc zkomplikovat. Pochopitelně vnímáme, že si naši příznivci přejí, abychom Hradec konečně porazili, ale soupeř chce taky vyhrát... Věřím, že pro to kluci na hřišti udělají maximum, a uvidíme, jak to dopadne. Je to specifický zápas,“ řekl Krejčí.

„Je to souboj o krále východních Čech, vždy hodně sledované a vyhrocené utkání,“ přitakával na klubovém webu FK Pardubice obránce Jan Prosek. „Doufám, že přijde spousta fanoušků a na pomyslném trůně budeme my,“ přál si bek.

Ten zároveň soudí, že hlavní síla Votroků spočívá v ustálené a pohyblivé záloze. „Většinou jsou to menší, ale rychlí fotbalisté s dobrou kopací technikou. Důležitými hráči jsou určitě Zorvan, Vlkanova a Kateřiňák,“ vypočetl Prosek.

Pardubice jsou momentálně sedmé a hůře už skončit nemohou; naopak by se v případě vítězství ve zbývajících dvou kolech mohly posunout třeba až na páté místo.