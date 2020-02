O kádru bude těžká debata, tuší trenér pardubických fotbalistů

Ví, že do stávající početné soupisky zanedlouho musí „říznout“, ale moc se mu do toho chtít nebude. Vedle hráčů, na něž spoléhá a kteří mu pomohli vykopat titul podzimního půlmistra druhé ligy, totiž trenéra pardubických fotbalistů Jiřího Krejčího zaujali i ti, kteří do klubu přibyli před začátkem jara.

„Snažíme se získávat charakterově dobré hráče, kteří pochopitelně umějí hrát fotbal. Jsou mladí a hladoví - pak není úplně jednoduché si před ně stoupnout a vysvětlit jim, z jakých důvodů musíme kádr zúžit,“ přiznal Krejčí. „Do startu soutěže zbývá měsíc, uvidíme. Bude to ještě těžká debata, probírat to budeme i s vedením klubu. Ale kdyby to bylo jen na mně, nechám si všechny,“ netajil kouč.

Teď v sobotu, kdy si Pardubice pozvaly do areálu v Ohrazenicích účastníka MSFL z Velkého Meziříčí, se při vysoké výhře 6:1 v dobrém světle předvedli borci, z nichž ani jeden na podzim nepatřil do Krejčího základní jedenáctky. Korejec Lee, jenž v 5. minutě otevíral skóre, byl ve druhé lize pouze náhradníkem. Brazilec Ewerton, který se prosadil po něm, je v týmu nováčkem stejně jako dvougólový Šplíchal, jemuž vrcholí herní zkouška. A další střelec se dvěma zásahy Tischler se teprve zkraje přípravy na východ Čech vrátil z mateřského Slovácka. Proti Meziříčí dostali hodně prostoru i proto, že Krejčímu řada svěřenců scházela. „Sokol je na testech na Slovensku, Zukal má vážný zánět tváře a Miker jde do zápasu s B-týmem. Jeřábek dostal volno, protože jsme si chtěli zkusit, jak to půjde bez něj. Solila trochu trápí koleno,“ vypočetl trenér Pardubic. V pátém přáteláku z osmi plánovaných Krejčímu vadilo jen pár nedostatků v dodržování taktických pokynů a občasná zbrklost. „Vyzkoušeli jsme si hru do plné obrany, šest vstřelených gólů naznačuje, že jsme si s tím poradili dobře,“ kvitoval. „Kluci hráli s chutí, můžeme být spokojení,“ poznamenal šéf pardubické lavičky.