Pardubice generálku zvládly. Soupeř hrál jen po vápno, řekl kouč Krejčí

Pardubičtí fotbalisté už se mohou po skalpu juniorského celku Dukly Praha soustředit výhradně na první mistrovský duel proti Viktorii Žižkov, který se hraje v sobotu 20. července v 10.15 Pod Vinicí.

„Věřím, že tohle vítězství nad Duklou klukům do prvního zápasu v sezoně psychicky pomůže,“ říká spokojeně pardubický trenér Jiří Krejčí.

Proti „béčku“ Dukly jeho tým nastoupil v sobotu dopoledne na Dolíčku. Obloha byla hodně zamračená a ještě hodinu před hvizdem to vypadalo, že se hráči budou na hřišti spíš koupat, ale celých devadesát minut se nakonec obešlo bez deště.

„Byl to podobný zápas, jako jsme s Duklou hráli v zimní přípravě (4:2). Soupeř to má nastavené tak, že se snaží vypadat, že hraje s míčem, ale jen po vápno. My jsme se po dvaceti minutách rozkoukali a vstřelili dva góly,“ ohlíží se Krejčí.

Sestava, kterou na hřiště poslal, se hodně podobala té, kterou bude nejspíš stavět do soutěžních duelů. V základní jedenáctce se objevili tři nováčci: obránce Filip Čihák a záložníci Michal Hlavatý s Lukášem Pfeiferem, další pak na hřiště vyběhli v průběhu (bek Jiří Sláma a útočník Pavel Zifčák).

Skóre se poprvé hnulo ve 38. minutě, to se prosadil jeden ze zmíněných noviců Michal Hlavatý, když dorazil předešlou Hufovu střelu do brankáře a čtyři minuty po něm hlavičkoval přímo do šibenice Pavel Černý. Ten si zase spravil náladu po předešlé jím neproměněné penaltě. „Gólů mohlo být ještě víc, měli jsme dostatek příležitostí na to, aby celkové skóre bylo výraznější,“ upozorňuje Krejčí.

Krejčí: 4:0 rozhodně není špatný výsledek

Další změny na světelné tabuli přišly na řadu až po pauze. Po čtyřech minutách na hřišti se prosadila další posila Zifčák a v 69. minutě na 4:0 zvyšoval Kovář. Pardubičtí sice dostali balon do soupeřovy sítě pětkrát, ale poslední zásah neplatil kvůli ofsajdu.

Zachytali si také oba brankáři červenobílých Jiří Letáček a Nicolas Šmíd, ani jeden však příliš práce neměl. Nejtěžší zákrok připadl ve druhé půli Šmídovi, když se na něj po pravém křídle hnal v 79. minutě Kim a pardubický „čapák“ vytáhl jeho střelu na tyč.

„Po obranné stránce jsme to až na nějaké výjimky zvládli dobře, s obrannou čtyřkou můžeme být spokojení a nula vzadu je také dobrá,“ pochvaluje si Krejčí.

I přes výhru ovšem krabatí čelo, když přijde řeč na útok. „Ta koncovka nás pořád trápí. Na druhou stranu je ale potřeba říct, že 4:0 rozhodně není špatný výsledek,“ vyvažuje Krejčí.

Herní přípravu tak mají Východočeši za sebou. Na přelomu letních měsíců absolvovali celkem sedm duelů s bilancí čtyř výher, jedné remízy a dvou porážek. Nasázeli celkem šestnáct branek a gólmani míč ze své sítě lovili jedenáctkrát.

V následujícím týdnu pardubické fotbalisty čeká ještě jeden dvoufázový trénink, ale jinak již najedou na klasický sezonní režim. Co se týká změn v kádru, vše nasvědčuje tomu, že soupiska zůstane v současné podobě s tím, že kádr později doplní Tomáš Solil a Michal Kohút, navrátilci z Eura do devatenácti let.