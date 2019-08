Sokolov je po debaklu poslední. Byli jsme všude druzí, štve kouče Šturmu

Razantní změny v kádru, nový trenér, atraktivnější herní styl, to všechno mělo vynést Sokolov do horních pater tabulky.



A realita?

Po šesti kolech poslední místo v tabulce a skóre 4:11, to je vizitka posilování hlavně směrem do ofenzivy. Krutou realitu podtrhl sobotní debakl v Pardubicích 4:0.

Navíc tak bezradné pobíhání po hřišti si opravdu zasluhuje. Vždyť domácí si hlavně u čtvrtého gólu, rozestavěli sokolovské hráče jako podavače míčů a jen si kolem nich klidně a v pohodě přihrávali.

„Domácí nás jednoznačně přejeli ve všech činnostech - v týmovém pojetí i v herních činnostech jednotlivců, hlavně v rychlosti,“ stýská si sokolovský trenér František Šturma. Myslí si, že v Pardubicích to byl asi nejhorší výkon, co pod jeho vedením tým předvedl.

„Mluví se mi o tom špatně, byli jsme všude druzí, ať to bylo s míčem, nebo bez něj. Málo pohybu, všecko nám dlouho trvalo. Soupeř velice dobře presoval, získával balony a porážka mohla být asi mnohem vyšší. Nejsem spokojený s týmovým pojetím,“ popisuje Šturma.

Pardubice daly lehce čtyři góly

Ke čtvrtému vítězství v ročníku nakročili už během první půle, kdy se trefili Jeřábek z penalty a Hlavatý. „Do zápasu vždycky jdete s nějakým cílem nebo rozestavením a ta penalta nám narušila styl, jakým jsme se chtěli prezentovat. Byla to nesmyslná, hloupá penalta. Druhá tečka pak byl gól v posledních vteřinách do kabiny. To tomu týmu taky moc nepomůže,“ myslí si sokolovský trenér František Šturma. Po změně stran Pardubice ještě zvýraznily náskok dalšími dvěma zásahy Čelůstky s Tomlem.



Baník Sokolov tak klesl na poslední místo.



„I když jsme chtěli dát kontaktní branku, zůstalo to bohužel jen ve slovech v kabině. To mě hrozně mrzí, že jsme k tomu přistoupili takhle,“ dodává František Šturma.

Ostudu Baníku nemohou ani zmírnit lichotivá slova pardubického kouče Jiřího Krejčího.

„Někdy mívám výtky k určitým pasážím zápasu, ale tentokrát musím říct, že jsme tam neměli hluchá místa. Mužstvo zasluhuje absolutorium, na všech postech jsme podali výborný výkon. Individuality daly svoje schopnosti do týmového výkonu. Ač nedělám často, že bych hráče moc chválil, teď před nimi musím smeknout klobouk. Byl to z jejich strany výborný zápas a chci jim k němu pogratulovat.“

V sobotu přijede do Sokolova Prostějov. Dá se říct, že ideální soupeř na zmrtvýchvstání. Nevyhrál pětkrát.