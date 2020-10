Podzim v MSFL skončil, Znojmo hned vyhodilo kouče a láká Habance

„Po pragmatické diskusi jsme si řekli, že času není nazbyt, čekat v současné situaci není moc na co, a ukončili jsme podzimní sezonu. Termínovou listinu (pro jaro) nastavíme podle situace ve státě,“ sdělil Pavel Nezval, předseda Řídicí komise FAČR pro Moravu.



Finální rozhodnutí proběhlo po konzultaci s kluby, které o zbytku podzimu rokovaly od předminulého pátku. „Řekli jsme si: pokud se situace zhorší, pojďme to ukončit. A ona se zhoršila,“ přiblížil shodu mezi účastníky MSFL a divizí Nezval.

Krajský fotbal ještě doufá v dohrávky Až do prvního listopadového týdne čeká s rozhodnutím o osudu zbytku podzimu ve svých soutěžích Jihomoravský krajský fotbalový svaz (JmKFS). Také zde se však funkcionáři připravují spíš na tu horší variantu, a sice že se do konce roku v krajském přeboru a směrem níž už hrát nebude. „Termínovou listinu máme nastavenou do konce listopadu. Kdyby to bylo možné, přáli bychom si odehrát aspoň odložená podzimní utkání, jichž je napříč soutěžemi včetně mládeže asi dvacet. Kdyby nešlo ani to, necháme všechno až na jaro,“ sdělil Josef Dvořáček, sekretář JmKFS. Zápasy by se případně mohly hrát i na umělých trávnících.

Reálná naděje na hraní fotbalu do konce kalendářního roku tak zůstává už jenom v první lize a částečně i ve druhé, o jejímž restartu se taky jednalo. Krajské soutěže pod divizemi sice ještě doufají, ale taky se pomalu smiřují s tím, že pro letošek mají dohráno.

Co to znamená? V divizích přesunutí zbytku podzimu do jara žádné výraznější potíže nepřinese; do pauzy zbývalo odehrát tři kola, při počtu 14 účastníků tedy mužstva na jaře čeká 16 zápasů a to lze snadno zvládnout.

Horší to má MSFL. Třetí ligu hraje 18 týmů, přesunuje se šest kol a jarní část by tedy měla přinést „hutnou“ porci 23 utkání. Proto jaro začne co nejdřív, nejspíš již na přelomu února a března, a protáhne se do konce června.

„Je to letos už druhá dlouhá pauza, což se na hráčích samozřejmě projeví,“ předpokládá Pavol Švantner, trenér divizního Hodonína. „Už po jaru chvilku trvalo, než si všechno zase sedlo. Kondičně budou kluci odcházet. V lednu sice nebudeme začínat úplně od nuly, ale odspodu ano. To je však hrozně daleko, teď je hlavní zdraví celé naší společnosti, protože ta situace je opravdu hodně vážná,“ řekl bývalý ligový brankář.

Vyškov už plánuje přípravu, Znojmo láká Habance

V klubech k ukončení podzimu přistoupili tak, jak jim to nejvíc vyhovuje. Vyškov, figurující v MSFL na třetí příčce pouze s dvoubodovou ztrátou na první místo a jedním zápasem k dobru, hned skládá seznam přípravných zápasů na leden a únor. Počítá s lednovým soustředěním a sází na udržení zkušených opor Pavla Simra a Michala Klesy.

„Už jsme se o hře o postup bavili. Majitel je spokojený, jaký fotbal hrajeme a že je o naše kluky zájem ve vyšších soutěžích. Na variantu postupu je připraven - i na to, že se to nepovede,“ uvedl vyškovský trenér Jan Trousil. Zároveň už se chystá na „vyslání“ dalšího zahraničního hráče do profesionálního fotbalu.



„Trénuje s námi 24letý stoper z Kamerunu, hrál první maďarskou ligu. Bavím se s kluby ležícími nedaleko, že ho posuneme dál, v tréninku ukázal, že je nadstandardní. Obracím se vždy tam, kde jsem sám hrál. Když bude zájem, kluk jde hrát výš. Když ne, mám na jaro kvalitního stopera,“ shrnuje Trousil, bývalý obránce Zbrojovky a Slovácka.

To v rovněž třetiligovém Znojmě se zaměřili v první řadě na současnost a úsporná opatření. Okamžitě poté, co přišlo oznámení o ukončení podzimu, klub odvolal trenéra Milana Volfa a po nedávném odchodu dvou cizinců uvolnil tři další hráče.

Volfovi nepomohlo ani to, že vedle trénování hledal i sponzory pro chřadnoucí oddíl. „Nikdo neříká, že nedělal maximum, ale výsledky jsou dost důležité,“ poukázal majitel klubu Jiří Tunka. Volfovi prý nabídl setrvání na pozici sportovního a výkonného ředitele, což však měl odvolaný trenér odmítnout.



„Tak zapáleného člověka (jako Volfa) málokde najdete, ale bez bodů to nejde,“ vzkázal rozladěným fanouškům Znojma na sociálních sítích Tunka. Na uvolněné místo už si podle informace MF DNES vysnil Svatopluka Habance, nedávno odvolaného v druholigovém Třinci.