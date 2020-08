Devět gólů v pohárovém derby. Divočina, říká kouč Znojma po Tasovicích

„Byla to divočina. Pro fanoušky to musel být krásný pohled, pro trenéry mnohem horší,“ ušklíbl se znojemský kouč Milan Volf při hodnocení. Zápas mu přitom ze začátku připadal jako z říše snů. „V páté minutě jsme vedli 2:0. Měli jsme i další šance, ale místo abychom navýšili, inkasovali jsme po rohovém kopu,“ začal se kabonit.

Znojmo navíc ještě před prvním gólem přežilo jedenáctku, svůj vlastní prohřešek nedovolil potrestat brankář David Záleský. Přetahovaná pokračovala, Znojmo odskočilo na rozdíl dvou branek, Tasovice ale stihly do poločasu ještě z rohu korigovat.

MOL Cup 2020/2021 Program a výsledky

Po něm byli domácí fotbalisté lepší, vyrovnání se však dočkali až v nastaveném čase, kdy exznojemský obránce Daniel Odehnal i s obvazem na hlavě dokázal trknout míč za záda Záleského. „Myslel jsem, že je po nás. Samozřejmě domácím to vlilo krev do žil a my jsme byli úplně dole. Obdivuju ale své hráče, jak to zvládli. Vstřelili dva krásné góly, a i když domácí ještě stihli snížit, tak jsme to nějak udrželi,“ líčil Volf.

Gólovému představení přihlížela dost možná tisícovka diváků, kteří museli být nadšeni. Oficiální počet je však 849, neboť ženy a děti za vstup v Tasovicích neplatí.

Domácí tak z poháru i přes srdnatý výkon vypadávají a mohou se soustředit jen na průběh divize, ve které jsou po třech utkáních osmí. „Rádi bychom skončili do pátého místa. O postupu se nemluví a ani nevím, jak by vedení reagovalo, kdybychom se dostali výš. Chceme hlavně hrát v popředí tabulky,“ popisoval ambice klubu další exznojemský hráč Tomáš Cihlář.

Městský klub naopak v poháru touží ještě po jednom vyrovnaném soupeři. „Přál bych si další hratelný tým, abychom měli větší zápasové vytížení a až potom nějakého prvoligistu pro radost,“ pousmál se Volf nad setrváním v poháru.

V úterním utkání představil hlavně nová jména a hned čtveřici zahraničních hráčů – Mirzu Bašiče z Bosny a Hercegoviny a trojici Jihoameričanů. „Ty jsme přivedli díky kontaktům asistenta Ladislava Kirschnera, který vládne dokonale španělštinou, takže přišli přes něj. Kluci se učí základní slovíčka. Bašič už je v Česku déle, a tak už česky umí,“ objasnil trenér, jak se exotičtí hráči do Znojma dostali.

Klub však stále není kompletní. „Nechceme mít jako loni problémy se záchranou. Myslím, že jsme na tom lépe, než se jevíme. Kádr máme hodně mladý, výkony bývají nevyrovnané. Pracujeme na psychice a ještě plánujeme přivést nějaké posily. Kádr jsem už chtěl mít uzavřený, ale musíme ještě některé posty vylepšit,“ nastínil další příchody.