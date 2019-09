Pohárová středa: Plzeň hraje v Hlučíně, Domažlice proti Dukle

Ve čtrnáctitisícovém městě asi deset kilometrů od Ostravy si Západočeši zahráli už před třemi lety, tehdy v pohárovém souboji triumfovali jednoznačně 7:0. Mezi střelce se tenkrát zapsali Baránek, Poznar, Ďuriš nebo Albánec Kace, ani jeden z nich už v Plzni nepůsobí.

„Díky tomu zápasu trochu víme, do čeho jdeme. Určitě bude důležitý začátek, protože soupeř nebude mít co ztratit. Bude to vyloženě o nás, co Hlučínu dovolíme,“ přemítal střední obránce Roman Hubník, jenž se po potížích s bolavým palcem na noze zřejmě vrátí do základní sestavy Viktorie.

Hlučín se v novém ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy zatím trápí, především ofenzivně je to bída. Po devíti odehraných kolech má na kontě pouhé dva vsítěné góly, v tabulce je třetí od konce.

Zato Plzeň nabírá formu, v uplynulých čtyřech ligových utkáních zvítězila a v domácím poháru bude chtít své dobré výsledky z poslední doby potvrdit.

„Pro nás má pohár stejnou hodnotu jako liga, i tady bychom byli rádi úspěšní. Přistupujeme k němu s maximální vážností,“ prohlásil plzeňský asistent trenéra Marek Bakoš.

Viktoria má šanci nabídnout prostor hráčům, kteří se na trávník zatím tolik nepodívali. Dá se tak očekávat, že do základní sestavy by mohli nakouknout Janošek, Beauguel nebo třeba i Herc, jenž zatím po letním příchodu na hostování z Wolverhamptonu nastupuje výhradně jako rezerva.

„Varianty jsou různé a uvidíme, jak se nakonec rozhodneme. Záležet bude i na zdravotním stavu,“ podotkl Bakoš.

Plzeň se soustředí především na prestižní nedělní zápas, kdy ji doma čeká Sparta. S vloženým utkáním ale problémy nemá. „Mně osobně tohle vyhovuje, jsme na to zvyklí,“ prohlásil Hubník.

Ligový vicemistr však není jediným zástupcem Plzeňského kraje, který se dnes v MOL Cupu ukáže. Třetiligová Jiskra Domažlice přivítá na své půdě taktéž od 16 hodin pražskou Duklu, aktuálně čtvrtý celek druhé nejvyšší soutěže.

Mužstvo z Julisky je na Chodsku vítaným protivníkem, Domažlice jej totiž v obou dosavadních střetnutích v domácím poháru vyřadily: před pěti lety zvítězily 3:1, v roce 2017 pak triumfovaly 3:2.

Překvapí Jiskra i tentokrát?