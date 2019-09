Hlučínští fotbalisté v poháru vzdorovali Plzni, ale zahodili šance

„Mohli jsme uhrát více, ale Plzeň držela balon a kontrolovala utkání,“ řekl hlučínský stoper Vojtěch Heinik, který vstřelil gól domácích.

Sami před brankářem Kozáčikem byli Tomáš Dostál a Pyclík, leč neuspěli. A byť Kraut dal první gól zápasu, neplatil, jelikož asistent Dresler odmával ofsajd. „Hodně lidí říkalo, že ofsajd nebyl. Škoda. Být to 1:0 pro nás, mohl zápas dopadnout jinak,“ uvedl Heinik.

„Možná se pletu, třeba to ofsajd byl, ale s panem asistentem mám zkušenost už z minulosti. Je to největší zařezávač, co jsem kdy viděl,“ prohlásil hlučínský útočník Dominik Kraut, který si po faulu Herce poranil koleno a musel v první půli odstoupit.

„Ten náš první gól měl platit, protože žádný ofsajd nebyl. Pak by Plzeň musela zapnout a hrát na plné obrátky,“ řekl hlučínský trenér Marcel Melecký.

Dodal, že Plzeňským všechny tři góly darovali. „Ten první byl po odraženém balonu, spadlo mu to (Chorému) na nohu. Druhý byl po standardce, když se míč odrazil k Procházkovi a ten vše prostřelil. Třetí byl krásný, když to trefil (Janošek) z přímého kopu přes zeď.“

Melecký ocenil svoje svěřence, že se nebáli hrát. „Jsme rádi, že jsme nezklamali herně ani výsledkově.“

Před třemi roky Hlučín doma Plzni podlehl 0:7. U obou utkání byl Vojtěch Heinik. V čem byl rozdíl? „Ve výsledku určitě,“ odpověděl. „A výkonnostně... to bylo obdobné, akorát před tím nás Plzeň více trestala než tentokrát.“

Plzeňský trenér čekal od svého týmu více fotbalovosti. „V tom měl být větší rozdíl,“ podotkl. „Splnili jsme povinnost. Dali jsme příležitost klukům, kteří tolik nehrají, ale rozdíl měl být výrazně vyšší.“

Vojtěch Heinik se z protihráčů nejvíce těšil na stopera Lukáše Hejdu. „Stejně jako já pochází z Bílovce, takže ho v Plzni trochu sleduji. Ale nijak blíže se neznáme, jen se pozdravíme,“ uvedl Heinik.

Plzeňští k utkání přiletěli speciálem z Prahy. „Každý kilometr, když nemusíte jet po dálnici, je výhoda,“ prohlásil plzeňský kapitán Roman Hubník.

Karvinští postavili mladíky

Hodně kombinovanou sestavu s mladíky, kteří hrají divizi za karvinskou rezervu, postavil trenér František Straka proti Žižkovu. Karvinští doma podlehli 0:2.

„Museli jsme improvizovat, protože v neděli nás čeká slezské derby s Opavou a to má absolutní prioritu. Nemůžeme si dovolit další případná zranění,“ řekl Straka.

Ostravský Baník s přehledem porazil Hradec Králové 2:0, byť trenér Bohumil Páník rovněž postavil hráče, kteří v lize tolik nehrají.

„Hradečtí drželi balon, hrálo se nám proti nim těžce, navíc když nám to kombinačně moc nešlo,“ uvedl stoper Baníku Jakub Pokorný.