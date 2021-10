Plzeň čeká v poháru souboj v Boleslavi, Spartu v Teplicích. Baník vyzve Hradec

Mol Cup dospěl do osmifinále, které už mají za sebou fotbalisté Bohemians a Jihlavy.

Ve středu se hrají další tři utkání. Už v 15.00 nastoupí Mladá Boleslav proti Plzni, od 16.30 Baník Ostrava vyzve Hradec Králové a od 17.00 se Sparta představí v Teplicích.

Šlágrem středečního dění je souboj Mladé Boleslavi s Plzní. Středočeský klub v neděli zaujal vyspělým výkonem na Spartě, kde neproměnil vyložené šance a smolně prohrál gólem ze třetí minuty nastavení.

„Boleslav hrála velmi dobře a kdyby proměnila alespoň jednu ze svých šancí, tak by třeba Sparta nedala v nastavení vítěznou branku,“ poznamenal plzeňský asistent Pavel Horváth.

„Na Spartě si vytvořili tři nebo čtyři takřka stoprocentní šance, už to svědčí o tom, že mají velkou kvalitu dopředu. Jednoznačně budou chtít postoupit, hrají v domácím prostředí.“

Plzeň s Boleslaví se utkaly v červenci v prvním ligovém kole, Plzeňští zvítězili 2:1. „Ale Boleslav u nás nehrála vůbec špatně, my jsme spíše měli štěstí. Teď musíme hrát líp,“ zdůraznil Horváth.

„Hradec v lize ukazuje kvalitu, jsme si vědomi toho, že nás čeká těžké utkání. Chceme postoupit,“ zdůraznil ostravský kouč Ondřej Smetana.

Utkají se pátý tým ligové tabulky se šestým. Baník však o víkendu ligu nehrál, duel v Karviné byl kvůli karanténním opatřením v tamním klubu odložen.

„To jsou věci, které neovlivníme, a je nutné je brát tak, jak jsou. Prostě jsme místo Karviné od čtvrtka přepnuli na pohár a chystáme se na Hradec,“ zdůraznil Smetana.

V Teplicích je zápas pikantní pro domácího kouče Jiřího Jarošíka, který je spjatý se Spartou. Začal zde profesionální kariéru, po zahraničních štacích ji na Letné uzavíral a v tréninkovém centru na Strahově se učil jako trenér.

Jenže v Teplicích se mu zatím nedaří. Od chvíle, kdy mužstvo nedávno převzal, tak prohrál všechna tři utkání: na Slovácku, s Plzní i s Hradcem na stadionu v Boleslavi.

Sparta má za sebou náročné dny. Po prohrané krásné bitvě s Lyonem v Evropské lize (3:4) se štěstím zvládla ligový duel s Mladou Boleslaví (1:0).

V neděli ji čeká další těžký souboj v Ostravě a pak odlet do Lyonu k dalšímu evropskému utkání.

I proto trenér Pavel Vrba bude nejvytíženější hráče šetřit. Lze očekávat několik změn v sestavě, což jeho asistent Luboš Loučka připustil. Šanci dostanou ti, kteří v poslední době tolik nehráli. „Stoprocentně ano,“ řekl Loučka.

Jistě nenastoupí stoper Čelůstka, který z nedělního zápasu odkulhal.

„Někteří hráči dostanou šanci. Co se týká systému a toho, co chceme hrát proti Teplicím, to se samozřejmě nemění. Návyky, které chceme po všech hráčích, budeme chtít i teď v Teplicích. Výrazně se tedy nic nemění, akorát pracujete třeba s jinými hráči,“ zmínil Loučka přípravu na zápas.