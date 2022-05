Červená pro Baroše! Oprávněně? I soupeř tvrdí: Hanlivé výrazy jsme neslyšeli

První žlutou kartu dostal od rozhodčího Dominika Kovářčíka v 56. minutě za protesty. „Kritika rozhodčího v nepřerušené hře bez hanlivých výrazů: ‚To snad nemyslíš vážně‘,“ stojí v zápise o utkání.

V 80. minutě pak hvězdný kanonýr šel pod sprchy, když odpískaný faul na svoji osobu doprovodil ironickým zatleskáním.



„Předtím byly na Milana čtyři fauly a rozhodčí pískl až ten pátý,“ popisuje předseda Vigantic Pavel Šturala. „V šatně se pak omlouval, že mu ruply nervy. Ale čekal jsem, že Milan půjde ven. Mladý rozhodčí, který zápas pískal, působí na svůj věk arogantně, to vám potvrdí i jiné kluby v kraji. Celý zápas na něj nepískal jasné fauly. A pak ho vyloučil za rozhodnutého stavu, kdy scházelo deset minut do konce… Nerozumím tomu.“

Fotbalista Milan Baroš v dresu Vigantic při utkání zlínské 1.A třídy proti Hrachovci.

„Bylo to necitlivé vyloučení,“ souhlasí trenér a předseda soupeře z Hrachovce Dušan Janošek. „Milan sice protestoval, ale hanlivé výrazy jsem neslyšel. Celkově mě to mrzí, přijelo od nás 150 diváků, podali jsme super výkon a celý zápas pak zastínila jedna červená karta.“



Rozhodčí Kovářčík, jemuž je letos 27 let, nechtěl zápas blíže komentovat. „Milan Baroš byl vyloučen oprávněně, za tím si stojím. A jestli týmy řekly něco jiného, s tím já bohužel nic neudělám. A hlavně se nemůžu ani podle soutěžního řádu k něčemu vyjadřovat,“ vzkázal serveru iDNES.cz přes prostředníka.



„Pan Kovářčík patří mezi ty lepší rozhodčí v krajském přeboru,“ reagoval předseda komise rozhodčích krajského fotbalového svazu Stanislav Volek. „O utkání bližší informace nemám, jen jsem četl zprávu delegáta, podle níž bylo všechno v pořádku.“

Baroš se trest dozví ve středu, kdy zasedá disciplinární komise. „Zřejmě přijde o derby s Valašským Meziříčím,“ povzdychl si Šturala. „Mrzí mě to. Hrajeme fotbal na vesnici pro zábavu, Bary sem jezdí každý víkend na otočku 300 kilometrů a užívá si to. Karty za protesty ani v minulých utkáních nedostával, celkem má jen čtyři a všechny byly za běžné souboje nebo zatažení za dres a podobně.“

„Milan Baroš je ikona celé soutěže, na jeho zápasy se jezdí dívat lidi z Ostravy nebo Olomouce. Když u nás loni hrály Vigantice, přišlo 600 diváků. I pro kluky je zážitek si proti němu zahrát,“ poznamenal Janošek. „Hráčům jsem před zápasem zdůrazňoval, že nechci vidět žádné likvidační zákroky nebo okopávání. Vůči Milanovi máme respekt. A myslím, že ani na hřišti to nakonec nijak divoké nebylo.“