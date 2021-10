Čtyřicátník Baroš vypráví. O Viganticích v občance, bratrovi v Baníku i Gerrardovi

Představte si to haló, když dorazí do některé z valašských vesnic. Do Vlachovic, Kelče, Francovy Lhoty. Nejlepší střelec Eura 2004, vítěz Ligy mistrů, autor jednačtyřiceti reprezentačních gólů - a kope zlínskou A třídu? Tak to je něco! Naposledy bylo kolem Milana Baroše živo o víkendu, kdy dvěma góly pomohl rodným Viganticím porazit Horní Lideč.